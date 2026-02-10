İSTANBUL 8°C / 5°C
10 Şubat 2026 Salı
Güncel

''Nişanlım depremde öldü'' yalanıyla vurgun yaptı! Fenomenin hapis cezası belli oldu

Sosyal medyada 'Nişanlımı 6 Şubat depreminde kaybettim' diyerek güven kazandığı, kadınları banka yoluyla dolandırdığı öne sürülen 'Y.S.' rumuzlu sosyal medya ünlüsü Y.O., Tokat'ta yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis ve adli para cezasına çarptırıldı. Zanlının avukatı, 'Özellikle kadınları hedef alarak banka kanalıyla para temin ediyor.' açıklamasında bulundu.

10 Şubat 2026 Salı 10:45
''Nişanlım depremde öldü'' yalanıyla vurgun yaptı! Fenomenin hapis cezası belli oldu
Tokat'ta yaşayan H.B., sosyal medyada tanıştığı Y.O. tarafından çeşitli gerekçelerle kandırılarak banka kanalıyla para gönderdiğini belirterek şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma sonunda gözaltına alınan Y.O., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından sanık hakkında Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

2 YIL 1 AY HAPİS VE 10 BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

Tutuksuz yargılanan Y. O., 29 Ocak'ta görülen karar duruşmasında hâkim karşısına çıktı. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın üzerine suç isnadı işlediğinin sabit olduğunu belirterek, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve dosya kapsamı göz önünde bulundurularak Y. O.'nun 2 yıl 1 ay hapis cezası ve 208 bin 320 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

"NİŞANLIMI DEPREMDE KAYBETTİM DİYEREK GÜVEN KAZANIYOR"

Kararın ardından açıklamalarda bulunan H.B.'nin avukatı Fatma Tepesu Bayram, dosyanın yaklaşık iki yıldır sürdüğünü belirterek sanığın sosyal medya üzerinden insanların duygularını istismar ettiğini söyledi. Bayram, "Sanık, bazı kişilere nişanlısını 6 Şubat depreminde kaybettiğini, bazılarına ise din kültürü öğretmeni olduğunu söyleyerek güven kazanıyor. Özellikle kadınları hedef alarak banka kanalıyla para temin ediyor. Son olarak umre ziyaretinden bir video paylaştı. Hedef kitlesi de kadınlar oluyor. Bir şekilde ikna ederek bu şahıslardan banka kanalıyla para elde ediyor. Bu şekilde dolandırıcılık ağına düşürdüğü herkesten maddi menfaat elde ediyor. Bildiğim kadarıyla en son umre ziyareti yapıyordu. Türkiye'nin birçok noktasında yargılandığı davası devem ediyor" dedi.

