26 Ekim 2025 Pazar
Güncel

Nişanlısı, uzman çavuşu öldürmüştü! Cezaevinden firar eden kadın kıskıvrak yakalandı

İstanbul Kağıthane'de uzman çavuş nişanlısını beylik tabancasıyla öldüren Gizem Erdoğan, cezaevinden kaçtıktan sonra Kartal'da polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

IHA26 Ekim 2025 Pazar 09:43
Nişanlısı, uzman çavuşu öldürmüştü! Cezaevinden firar eden kadın kıskıvrak yakalandı
İstanbul Kağıthane'de birlikte yaşadığı uzman çavuş nişanlısını beylik silahıyla vurarak öldüren ve cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan, Kartal'da yakalandı.

Kağıthane'de birlikte yaşadığı Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım'ı beylik tabancasıyla öldüren nişanlısı Gizem Erdoğan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava 2022 yılında karara bağlanmıştı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Gizem Erdoğan'ın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti. Cezaevinden firar eden ve 4 Temmuz 2025'ten beri aranan Gizem Erdoğan, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı.

