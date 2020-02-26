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Nişanlısını öldüren Zehra, 'bıçak güzeliyim' paylaşımı yapmış

ESKİŞEHİR'de nişanlısı Emrah Öztürk'ü (28) gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Zehra Aras'ın (22) sosyal medya hesabından, Kafkas düğününde elinde bıçaklı görüntüleri paylaştığı ve altına da ‘Ben bıçak güzeliyim' diye yazdığı ortaya çıktı. Sayfadaki paylaşımlara çok sayıda yorum yapılırken, Aras'ın nişanlısını öldürmesine tepki yağdı.

DHA26 Şubat 2020 Çarşamba16:31 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 16:31

Kars’ta oturan Zehra Aras, 7 ay önce nişanlandığı fabrika işçisi Emrah Öztürk’ü gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 kez bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Zehra Aras, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Zehra Aras’ın sosyal medyadaki sayfasında bir Kafkas düğününde çekilmiş, elinde bıçaklı görüntüleri ortaya çıktı. Geçen hafta paylaşıldığı görülen videoda Kafkas düğünü sırasında eline bıçak verilen Aras’ın yanındakilerle birlikte yere uzanan dansçının üzerine tahtaya bıçak attığı görülüyor. Zehra Aras’ın ‘Bıçak güzeli ben’ diyerek paylaştığı video, cinayetin ardından tepki topladı. Facebook sayfasındaki videonun altına özellikle Emrah Öztürk’ü tanıyanlar çok sayıda tepki yorumunda bulundu.

CİNAYETİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI

Nişanlısı Emrah Öztürk’ün boğazını kesip, 8 kez bıçaklayan ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otogardan Antalya’ya kaçmaya çalışırken yakalanan Zehra Aras’ın teslim edildiği Jandarma Komutanlığı’nda, savcılık ve çıkarıldığı mahkeme de ifade verirken olayları soğukkanlı bir şekilde anlattığı öğrenildi. Zehra Aras, adliye çıkışı gazetecilerin ‘Nişanlını neden öldürdün?’ sorusuna ise ‘Anlatılanların hepsi yalan, bir nedeni var” diye cevap vermişti.

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