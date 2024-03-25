İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2024 Pazartesi / 16 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1179
  • EURO
    34,7801
  • ALTIN
    2236.6
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Nişantaşı ve Etiler'de oturan AK Partili vatandaşlara baskı: İsimleri tespit ettiriyorlar
Güncel

Nişantaşı ve Etiler'de oturan AK Partili vatandaşlara baskı: İsimleri tespit ettiriyorlar

AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'ne gelen Etiler ve Nişantaşı'nda oturan iki kadın vatandaş, AK Partililere yapılan baskıyı anlattı. Etiler'de oturan vatandaş, 'Siteden AK Parti'ye 14 oy çıktı diye güvenliğe, 'Tespit edin' dediler.' diye konuştu. Nişantaşı'ndaki kadın vatandaş ise, 'Binada AK Parti'ye oy atan bir apartman görevlisi falan tespit edildiğinde işten atmaya çalışıyorlar. Korkunç baskı var.' dedi.

Sabah25 Mart 2024 Pazartesi 08:08 - Güncelleme:
Nişantaşı ve Etiler'de oturan AK Partili vatandaşlara baskı: İsimleri tespit ettiriyorlar
ABONE OL

AK Parti, Büyük İstanbul Mitingini yoğun bir katılım ile gerçekleştirdi. Etiler ve Nişantaşı'nda oturan iki kadın vatandaş AK Partililere yönelik baskıyı anlattı.

"ETİLER'DE KONUŞAMIYORUZ, ŞİDDET UYGULUYORLAR"

Sabah'ın haberine göre, Etiler'den gelen kadın vatandaş, "Sitede konuşamıyorsunuz bile, şiddet uyguluyorlar. Benim oturduğum sitede AK Parti'ye 14 oy çıktı diye güvenliğe, 'Tespit edin' dediler. Böyle bir şiddet uyguluyorlar. Demokrasiye aykırı davranıyorlar. Siz benim oyuma karışamazsınız. AK Parti'ye oy verip, AK Parti'ye oy verdiğini söyleyemenler var. Üzerlerinde baskı var. Yobaz, gerici, cahil diye ezikliyorlar. İnsanlar da bu nedenle oyunu söyleyemiyor ama AK Parti'ye oy veriyor." dedi.

"NİŞANTAŞI'NDA AK PARTİLİ İNSANLARA KORKUNÇ BİR BASKI VAR"

Nişantaşı'ndan mitinge katılım sağlayan bir başka kadın seçmen ise, "Onların kalesi olmasına rağmen gururla AK Partili olduğumu söylüyorum. Çok baskı var. Özellikle bizim seçmende, apartmanda bir kişiyse veya apartman görevlisiyse, AK Partiliyse üzerinde büyük baskı var. İşinden bile edilebiliyorlar. İnsanlar bizim AK Partili olduğumuzu bilmesin diyorlar. Korkunç bir baskı uyguluyorlar. Nişantaşı'nda AK Partililere korkunç bir baskı var." ifadelerini kullandı.

CHP SEÇMENİNİ TAKLİT ETTİ: ALLAH ŞİFA VERSİN

CHP seçmeninin hizmetsizliğe rağmen partisinden vazgeçmemesini de ti'ye alan vatandaş, "Hamza Dağ'ı görüyorsunuz. İzmir'de muhteşem işler yapıyor, büyük bir şans. Ay çok üzüldüm ya, neden AK Partilisin ya yapıyorlar. O zihniyeti anlayamıyorum. Gerçekten Allah şifalarını versin.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.