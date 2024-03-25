Nişantaşı ve Etiler'de oturan AK Partili vatandaşlara baskı: İsimleri tespit ettiriyorlar

AK Parti, Büyük İstanbul Mitingini yoğun bir katılım ile gerçekleştirdi. Etiler ve Nişantaşı'nda oturan iki kadın vatandaş AK Partililere yönelik baskıyı anlattı.

"ETİLER'DE KONUŞAMIYORUZ, ŞİDDET UYGULUYORLAR"

Sabah'ın haberine göre, Etiler'den gelen kadın vatandaş, "Sitede konuşamıyorsunuz bile, şiddet uyguluyorlar. Benim oturduğum sitede AK Parti'ye 14 oy çıktı diye güvenliğe, 'Tespit edin' dediler. Böyle bir şiddet uyguluyorlar. Demokrasiye aykırı davranıyorlar. Siz benim oyuma karışamazsınız. AK Parti'ye oy verip, AK Parti'ye oy verdiğini söyleyemenler var. Üzerlerinde baskı var. Yobaz, gerici, cahil diye ezikliyorlar. İnsanlar da bu nedenle oyunu söyleyemiyor ama AK Parti'ye oy veriyor." dedi.

"NİŞANTAŞI'NDA AK PARTİLİ İNSANLARA KORKUNÇ BİR BASKI VAR"

Nişantaşı'ndan mitinge katılım sağlayan bir başka kadın seçmen ise, "Onların kalesi olmasına rağmen gururla AK Partili olduğumu söylüyorum. Çok baskı var. Özellikle bizim seçmende, apartmanda bir kişiyse veya apartman görevlisiyse, AK Partiliyse üzerinde büyük baskı var. İşinden bile edilebiliyorlar. İnsanlar bizim AK Partili olduğumuzu bilmesin diyorlar. Korkunç bir baskı uyguluyorlar. Nişantaşı'nda AK Partililere korkunç bir baskı var." ifadelerini kullandı.

CHP SEÇMENİNİ TAKLİT ETTİ: ALLAH ŞİFA VERSİN

CHP seçmeninin hizmetsizliğe rağmen partisinden vazgeçmemesini de ti'ye alan vatandaş, "Hamza Dağ'ı görüyorsunuz. İzmir'de muhteşem işler yapıyor, büyük bir şans. Ay çok üzüldüm ya, neden AK Partilisin ya yapıyorlar. O zihniyeti anlayamıyorum. Gerçekten Allah şifalarını versin.