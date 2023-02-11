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Nizip'te depremden 119 saat sonra bir kadın enkazdan kurtarıldı

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 119 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 09:06 - Güncelleme:
Nizip'te depremden 119 saat sonra bir kadın enkazdan kurtarıldı
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Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından 25 yaşındaki Büşra Almusa'nın sesine ulaştı.

Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Almusa, depremden 119 saat sonra enkazdan çıkarılarak çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Enkazdan çıkınca 2 işaret parmağını havaya kaldırarak şükreden Almusa'nın Nizip Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda tercümanlık yaptığı öğrenildi.

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