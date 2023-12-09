Nizip'teki Furkan Apartmanı davasında bilirkişi raporu talep edildi, duruşma ertelendi

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Mustafa Kökmen Bulvarı'nda bulunan Furkan Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan binada enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay sonrası Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Furkan Apartmanı ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

SANIKLAR HAKKINDA 2 YIL 8'ER AYDAN 22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ



Tamamlanan soruşturmanın ardından tutuklu sanıklar Yılmaz Şahin Y., Faik Ö., Nejdet A. ve Eyüp Ö. ile tutuksuz sanıklar Abdullah Devrim S. ve Hasan Hüseyin S. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame Nizip Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

TUTUKLU SANIKLAR SEGBİS ÜZERİNDEN DAVAYA KATILDI, TUTUKSUZ SANIKLAR DURUŞMAYA KATILMADI



İddianamenin kabul edilmesinin ardından ikinci duruşma Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Nizip Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya tutuklu sanıklar Nejdet A., Yılmaz Şahin Y., Faik Y. ve kardeşi Eyüp Ö. (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S.'nin katılmadığı duruşma sırasında sanık avukatları ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve müşteki avukatları hazır bulundu.

MAHKEME HEYETİ YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU İSTEDİ, DAVAYI ERTELEDİ



Duruşmada söz alan sanıklar savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduklarını öne sürdü. Daha sonrasında taraf avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, bilirkişi raporu yetersizliği nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi raporunu talep ederek, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Ocak 2024 tarihine erteledi.