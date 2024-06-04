Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'ün karşıladığı Sancar, Azerbaycan Uluslararası Maarif Okullarında yönetici, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Maarif kampüsünü ve dersliklerini gezerek bilgi alan Sancar, öğrencilerin kimya laboratuvarında yaptığı deneyleri gözlemledi ve tavsiyeler verdi.

Türkiye Maarif Vakfı Azerbaycan Ülke Temsilcisi Dr. Serdar Gündoğan etkinliğin açılış konuşmasını yaptı.

Prof. Dr. Birol Akgün, burada yaptığı konuşmada, Sancar'ın Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları ziyaretinin tarihi önem taşıdığını ve Maarif Okulları ile geleceğini inşa eden öğrenciler için motivasyon kaynağı olacağını belirterek, "Çocuklarımıza böyle güzel bir etkinlik düzenlemekten gurur duyuyoruz. Milletimizin inancı ve mücadelesi var, yeter ki bu enerjiyi geleceğimize yönlendirebilelim." dedi.

Sancar da öğrencilere hitaben, "Uzun açıklamalara alışık değilim ama şunu söylemeliyim ki Türk dünyasının her zaman en iyiye ulaşmasını istedim, bu olmazsa mutlu olamam. Allah'a güvenirseniz sonunda kazanırsınız, hedefinize ulaşırsınız. Nobel ödülünü almadan önce çok endişeliydim. Tüm Türk dünyasını temsil ettiğimi biliyordum. Bu yönde iyi bir ders vermem gerektiğini düşündüm ve aylarca buna hazırlandım. Elimde Türk bayrağı, göğsümde Osmanlı armaları vardı, nereden geldiğimi, kimi temsil ettiğimi de bilsinler istedim." ifadelerini kullandı.

Çocukların sorularını da cevaplayan Sancar, doğa ve matematik bilimleri alanında daha fazla çalışılması gerektiğini kaydederek, sporun önemine de dikkati çekti.

Prof. Sancar'a, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Akgün ve Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof.Dr. Nevzat Şimşek tarafından hediye takdim edildi.