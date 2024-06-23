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Nöbetten dönen güvenlik korucuları trafik kazası geçirdi: 1 şehit, 4 ağır yaralı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde nöbetten dönen güvenlik korucuları trafik kazası geçirdi. 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu kazada, 4 korucu ağır yaralandı.

IHA23 Haziran 2024 Pazar 11:50 - Güncelleme:
Nöbetten dönen güvenlik korucuları trafik kazası geçirdi: 1 şehit, 4 ağır yaralı
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Gümüşyazı Mahallesi'nde bu sabah görevden dönen 73 ABC 428 plakalı araç içerisinde bulunan korucuları trafik kazası geçirdi. Araç şoförü güvenlik korucusu Cumali Esendemir kaldırıldığı Güçlükonak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, araç içerisinde bulunan M.E., İ.E., H.E. ve A.E. ağır yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunan güvenlik korucuları Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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