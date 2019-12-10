Norm fazlası öğretmen atama sonuçları: İzmir norm fazlası atama sonucu açıklandı mı?

Norm fazlası öğretmen atama sonuçları hakkında araştırmalar yoğunlaştı. İzmir norm fazlası atama sonucu açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Norm fazlası olarak belirlenen öğretmenler, 05-06 Aralık 2019 tarihleri arasında https://izmir.meb.gov.tr internet sayfasındaki tercih formunu doldurarak bavuru işlemlerini gerçekleştirdiler. Norm fazlası yer değitirme işlemleri iki aşamadan oluşuyor. Atamalar, öğretmenlerin tercih ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak değerlendiriliyor. İzmir norm fazlası atamaları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..

İZMİR NORM FAZLASI ATAMA SONUCU AÇIKLANDI MI?

İzmir norm fazlası atama sonuçları daha önce açıklanan takvimine göre bugün açıklanacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Norm fazlası olarak belirlenen öğretmenler, 05-06 Aralık 2019 tarihleri arasında https://izmir.meb.gov.tr internet sayfasındaki tercih formunu doldurarak bavuru yapacaklar ve bavuru formunun bir nüshasını okul müdürü tarafından imzalanarak öğretmene verilecektir.

Elektronik başvuruların onaylama/reddetme ilemi ise ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

Norm fazlası yer değitirme işlemleri 2 (iki) aşamadan oluşacak ve her aşamada en fazla 25 eğitim kurumu tercihi yapılabilecektir.

Atamalar, öğretmenlerin tercih ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak değerlendirilecektir.

Resen yapılacak atamalar ise; o alandaki en düşük hizmet puanından başlanarak değerlendirilecektir.