21 Şubat 2021 Pazar 14:36 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 14:36

Kademeli normalleşme gündemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili açıkladı. Öte yandan Mart ayından itibaren kısıtlamaların kademeli olarak esnetileceğine değinen Bakan Koca, Kademeli normalleşmenin nasıl olacağına dair detayları anlattı. Peki Normalleşme hangi illerde başlayacak? İşte kademeli normalleşme hakkında merak edilenler...

KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mart ayında uygulanmaya başlayacak olan yeni düzen ile ilgili, "Esnetme veya kısıtlama kararları iller bazında iki haftada bir verilecek" dedi. İşte 1 hafta sonra Türkiye'de uygulanmaya başlayacak olan kademeli normalleşmenin tüm detayları...

Bakan Koca, Kabine toplantısı öncesinde, bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Kentleri dört ayrı kategoride (düşük, orta, yüksek ve çok riskli) değerlendireceklerini belirten Koca "O dört kategori ile, kentlerin ne durumda olduğunu, neyin açılıp neyin kapanacağını bileceğiz. İller bazında tedbirleri daha çok somutlaştırıp, açılım ya da kapamayı ona göre yapmayı düşünüyoruz.

İl il açma/kapama uygulaması iki haftada bir değerlendirilecek. 1 Mart'tan sonra, herkes kendi ilinde kafe-restoran açılmalı mı açılmamalı mı söyleyecek, bize ihtiyaç kalmayacak. İllere göre harita olarak vaka ortalamasını da haftalık açıklamaya devam edeceğiz" dedi.

NORMALLEŞME HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?

Koca, paylaşımında "Geçen haftaya göre, 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz, Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum, aşıyla birlikte en büyük gücümüz" İfadesini kullandı.

Koronavirüs vakalarının en az olduğu iller başta olmak üzere aşılanma oranına da bakılarak normalleşmenin başlayacağı iller belirlenecek.

İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek. Bakan Koca da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti.

EN DÜŞÜK MAVİ, EN YÜKSEK KIRMIZI

Buna göre, yüz binde 10'un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100'ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösterilecek. İl bazında vaka sayıları haftalık olarak yayınlanacak. Böylece o illerde yaşayanlar, açıklanan vaka sayılarına bakarak kısıtlamaların gevşetilip gevşetilmeyeceğini ya da daha da genişletilip genişletilmeyeceğini önceden görecek. Önlemlerdeki değişikliklere 2 haftalık izleme sonrası karar verilecek.

37 İLDE MUTASYON

En son 196 olarak açıklanan Türkiye'deki mutasyonlu virüsle ilgili Koca, "Hem il sayısı hem de oran olarak giderek artıyor. Şu an 37 ilde mutasyon var. Yayılımı fazla. Ancak hastalık etkisi artmış ya da azalmış değil" diye konuştu.

"Karadeniz kentlerindeki vaka sayılarında artış görülüyor. Sebebi ne" sorusu üzerine Koca, "Mutasyonla ilgi değil. Tamamen o bölgedeki hareketlilik veya o bölgedeki il bazında denetim dahil olmak üzere birçok faktör etkili olabilir" yanıtını verdi.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınında geçen haftaya göre, her 100 bin kişide vaka sayısı en çok artan illerin Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale olduğunu bildirdi. Koca, Twitter hesabından, bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan 5 ile ilişkin tabloyu paylaştı.

EN RİSKLİ İLLER

Kademeli normalleşme kararında baz alınacak iki önemli unsur aşı ve vaka sayısı olacak. İllere göre aşı uygulamalarının durumuna bakıldığında; En çok Ankara, Eskişehir, İzmir, İstanbul, Bursa gibi büyükşehirlerde 65 yaş üzeri için uygulanan aşılama sayı ve yüzde olarak daha fazla.

Son yapılan açıklamalara göre, Karadeniz Bölgesi özellikle de Trabzon riskli görünüyordu ancak kilometrekare bazında değerlendirildiğinde en riskli il İstanbul olarak belirlendi.