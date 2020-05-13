Normalleşme planı doğru mu? İnternette yayılan Cumhurbaşkanlığı normalleşme planı takvimi yalan mı?

13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:19 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:19

Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi, bir çok vatandaşın da gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi maddelerinin neler olduğu ve doğru olup olmadığını merak eden binlerce vatandaş, sosyal medyada yayılan Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi isimli PDF dosyasının gerçekliğini sorgulamaya başladı. Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi adı verilen belgede, koronavirüs sürecine dair detaylar ve işyerlerinin açılacağı tarihler yer alıyor. Normalleşme planı adıyla sosyal medyada yayılan 'Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi'nin doğru veya yalan olup olmadığı merak ediliyor. Peki, sosyal medyada yayılan Cumhurbaşkanlığı normalleşme planı takvimi doğru mu?

Cumhurbaşkanlığı'ndan konu ile ilgili açıklama duymayan vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi planı yalan mı? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte PDF dosyası halinde internette yayılan normalleşme planının doğruluk payına dair detaylar ve takvimde yer alan maddeler.

CUMHURBAŞKANLIĞI NORMALLEŞME TAKVİMİ DOĞRU MU?

Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi olarak sosyal medyada paylaşılan takvimin doğruluk payı bulunmuyor. Cumhurbaşkalığı'nın normalleşme takvimi hakkında böyle bir dosya yayımlamadığı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanlığı veya Sağlık Bakanlığı bilgisi dışında yayılan bu belge hakkında herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Peki normalleşme planı adı altında yayılan bu takvimde hangi maddeler yer alıyor? İşte sosyal medyada yayılan belgenin detayları...

NORMALLEŞME PLANINDA NELER VAR?

Normalleşme planı adı verilen takvimde 4 aşamalı zamanlama yer alıyor. Yayılan bu belgeye göre; Birinci aşama 11 Mayıs’ta başladı. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvimi Planı adıyla yayımlanan ve henüz doğru olmasığı bilinen bu belgede; Sosyal hayattan ekonomiye, spordan eğitime, turizmden adli işlere, eğlenceden ibadetlere kadar tüm normalleşme süreci gün gün yer aldı. Normalleşme takvimi adıyla yayılan, PDF belgesinde koronavirüs sürecinde yasakların kalkacağı, hayatın eskiye döneceği tarihler yer alıyor.

65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 20 YAŞ VE ALTI VATANDAŞLAR

Diğer vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı konulan dönemler içerisinde haftada 1 gün en fazla 4 saat süre ile dışarıya çıkabilmeleri (10 Mayıs 2020)

• Yaş kısıtlamasının tamamen kaldırılması (27 Mayıs 2020)

ULAŞIM VE TOPLU TAŞIMA SINIRLAMALARI

İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksiler için tek, çift sınırlamasının kaldırılması (5 Mayıs 2020)

ŞEHİRLERE GİRİŞ-ÇIKIŞ SINIRLAMALARI (13 İL İÇİN)

Kayseri, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzurum, Van, Diyarbakır, Ordu, Trabzon için sınırlamaların kaldırılması. (27 Mayıs 2020)

BERBER, GÜZELLİK SALONU/MERKEZİ, KUAFÖR VB.

Gerekli hijyen şartlarına uyularak randevu sistemiyle ve aynı anda koltuk sayısının yarısı kadar müşteri olacak şekilde açılması (maske, tulum, eldiven) (11 Mayıs 2020)

AVM'LER

Genel ve özel kurallara (Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı) uyulmak şartıyla (11 Mayıs 2020)

GİYİM, ÇANTA, SÜS EŞYASI VE ZÜCACİYE VB. ÜRÜNLER SATILAN PAZAR VE SATIŞ YERLERİ

Genel ve özel kurallara (Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı) uyulmak şartıyla (11 Mayıs 2020)

RESTORANLAR, KAFE, PASTANE VE BENZERİ İŞ YERLERİ

Genel ve özel kurallara (Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı) uyulmak şartıyla (11 Mayıs 2020)

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ ve BAŞVURU RANDEVULARI

Şehirler arası adres değişikliği bildirimlerinin açılması (11 Mayıs 2020) T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularının randevularının kademeli olarak arttırılması (5 Mayıs 2020)

ÇALIŞMA HAYATINDA NORMALLEŞME ADIMLARI

• Kamu personeline idari izin verilmesini esnek çalışma modellerine geçişi öngören resmi yazı ve genelgelerin uygulama durumunun gözden geçirilmesi (20 Mayıs 2020)

• Türkiye'de ikamet eden yabancıların çalışma izinlerinin sürelerinin uzatılması (1 Mayıs 2020)

• Yurt dışından yeni çalışma izinleri başvurularının değerlendirilmesi (4 Mayıs 2020)

• Kısa, orta ve uzun vadede vatandaşlarımızı pandemi psikolojisi ile baş etme becerilerini kazanabilmeleri için (yüz yüze, telefon, online sistem vb.) psiko-sosyal destek hizmetinin sürdürülmesi (27 Mayıs 2020)

•Sağlık Bakanlığı tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlar hazırlayacaktır. (4 Mayıs 2020)

• İlgili tüm bakanlıkların işaret ettiği meslek gruplarına yönelik eğitim (20 Mayıs 2020)

• Eğitim ve sınavların kademeli olarak açılması için rehberlerin hazırlanması (4 Mayıs 2020)•Ertelenen diğer sınavlar (Açıköğretim vb.) takvimlerinin açıklanması (15 Mayıs 2020)Hac Yolcularının Eğitiminin yapılması (27 Mayıs 2020)* Suudi Arabistan'daki ve diğer uluslararası gelişmelere göre Hac ile ilgili kararlar alınacaktır.

BU TAKVİM DOĞRU MU?

Henüz doğruluğu kanıtlanmamış olan bu normalleşme takvimine, Cumhurbaşkanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmadığı sürece vatandaşların itibar etmemesi gerekiyor. Konu ile ilgili ilgili makamlardan resmi açıklama veya yalanlama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.