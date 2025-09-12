İSTANBUL 28°C / 21°C
  Normalleşme süreci kapsamında Türkiye heyeti Ermenistan'da
Güncel

Normalleşme süreci kapsamında Türkiye heyeti Ermenistan'da

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilci Büyükelçi Serdar Kılıç, birtakım görüşmeler yapmak üzere Ermenistan'a geçti.

12 Eylül 2025 Cuma 11:07
Normalleşme süreci kapsamında Türkiye heyeti Ermenistan'da
Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilci Büyükelçi Serdar Kılıç, Dışişleri Bakanlığı Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Uzer ve beraberindeki heyetle Iğdır'daki Alican Sınır Kapısı'na geldi.

Kılıç, "İnşallah güzel bir görüşme olur. İki ülkenin menfaati açısından olumlu kararlar alacağız diye ümit ediyorum." dedi.

Heyet, daha sonra buradaki Alican Köprüsü'nden geçerek Ermenistan'a gitti.

Türkiye ve Ermenistan heyeti, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da birtakım görüşmeler gerçekleştirecek.

