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Norveç'ten Ukrayna'ya doğrudan silah satışına onay

Norveç, ülkedeki savunma şirketlerinin Ukrayna'ya doğrudan silah satışı yapabilmelerine onay verdi.

AA2 Ocak 2024 Salı 17:03 - Güncelleme:
Norveç'ten Ukrayna'ya doğrudan silah satışına onay
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Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Norveç savunma sanayisinden Ukrayna'daki askeri makamlara doğrudan silah satışına 1 Ocak'tan itibaren izin verildiği duyuruldu.

Açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından birkaç güç sonra Norveç yönetiminin, Ukrayna'ya silah bağışlama kararı aldığı ve o günden bu yana çeşitli bağışlarda bulunduğu hatırlatıldı.

Ukrayna'ya desteğin Avrupa güvenliği için önemli olduğu vurgulanan açıklamada, savaşın uzaması ihtimaline karşı plan yapılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Norveçli savunma şirketlerinin Ukrayna'ya doğrudan silah satışı yapabilmeleri için Dışişleri Bakanlığına ihracat lisansı başvurusunda bulunabileceği belirtildi.

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