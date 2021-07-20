Nostaljik bayram mesajları! Değişik ve etkileyici Kurban bayramı mesajları

20 Temmuz 2021 Salı 12:59 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 12:59

Nostaljik bayram mesajları, Kurban bayramı dolayısıyla paylaşılmaya başlandı. Sosyal medyadan veya Whatsapp üzerinden yakınlarının bayramını tebrik etmek isteyenler için Değişik ve etkileyici Kurban bayramı mesajlarını haberimizde derledik. Kurban Bayramı bu sene kısıtlamalar olmadan coşkuyla kutlanıyor. İşte WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sosyal ağlardan paylaşılabilecek en güzel, nostaljik bayram mesajları...

NOSTALJİK BAYRAM MESAJLARI

Sevdiklerinizle bir arada, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte, Kurban Bayramı'nızı tebrik ederim

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Bu bayramda yüzünüz de hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Kurban bir olmaktır, birlik olmaktır, birlikte olmaktır. Sevdiklerinizin hep yanınızda olduğu nica bayramlar geçirmeniz dileğiyle...

Şeker tadında bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz iyi bayramlar...

Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle kurban bayramınız mübarek olsun.

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Kurban Bayramınızı kutlarım.

Kalbinize sevgi olsun, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle...

Gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, Dostluğu, sevgiyi, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz nica bayramımız mübarek olsun.

Minareden atlarım, bayramını kutlarım.

Allah kestiğiniz kurbanları kabul eylesin, sevabını kat kat versin.

Bayramın tadını sevdiklerinizle birlikte kahkahalar atarak geçirmeniz dileğiyle iyi bayramlar.

Karnın şekerle dolsun yanakların öpülmekten solsun cüzdanını bücürler soysun bayramın kutlu olsun.



Uzaklarda gurbet ellerinde kalıpta sıla özlemi çekenlerinde kurban bayramı mübarek olsun.

Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim.

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dilerim

Bu sıcak günlerde sıcak insanlarla bayramlaşmak, özlem gidermek, birlikte bir mutluluk yumağı oluşturmak dileğiyle bayramımız mübarek olsun.