‘NOTA vermek ne demek? NOTA (diplomatik) nedir? Ülkeler arası nota ne demek?’ sorularına arama motorlarında vatandaşlar yanıt aranıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran Salı günü İzlanda ile oynayacağı maç öncesi ülkeye girişte yaşanılan skandal pasaport kontrolü sonrası Türkiye'nin İzlanda'ya nota vereceği belirtildi. Bakan Çavuşoğlu'nun da İzlandalı mevkidaşını araması bekleniyor. Nota vermenin ne demek olduğunu merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Diplomatik nota, dış politikada bir devletin başka bir devlete siyasi sorunlar, iş birliği önerileri, anlaşma teklifleri, bilgilendirme ve benzeri konularla ilgili olarak yolladığı yazılara denir. İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizin detaylarında…

TÜRKİYE İZLANDA'YA NOTA VERECEK!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu İzlanda'da yaşananlara çok sert tepki gösterdi. Ayrıca Türkiye'nin İzlanda'ya önümüzdeki saatlerde nota vereceği öğrenildi.

Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımının İzlanda'da havaalanında pasaport kontrolünde bekletilmesi ve detaylı aranmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Milli takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye'nin İzlanda'ya nota vereceği belirtildi. Bakan Çavuşoğlu'nun da İzlandalı mevkidaşını araması bekleniyor.

Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımının İzlanda'da havaalanında pasaport kontrolünde bekletilmesi ve detaylı aranmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

NOTA NE DEMEK?

Diplomatik nota, dış politikada bir devletin başka bir devlete siyasi sorunlar, işbirliği önerileri, anlaşma teklifleri, bilgilendirme ve benzeri konularla ilgili olarak yolladığı yazılara deniyor.

İKİ TÜRLÜ NOTA VERİLEBİLİYOR

Diplomaside sözlü ve yazılı olmak üzere iki tür nota verilebiliyor.

SÖZLÜ NOTA (Note Verbale): Üçüncü şahıstan üçüncü şahısa yazılan ve imza bulunmayan nota türüdür. Bu notalarda yalnızca paraf bulunur. Bilgi istemek üzere bir büyükelçilikten bulunduğu ülkenin Dışişleri Bakanlığına yazılan notalar, devletin belli konularda bilgi vermek için gönderdiği memorandum ve bir ülke tarafından kabul edilen büyükelçi için verilen agreman note verbale biçiminde kaleme alınır.

YAZILI NOTA (Note Signee): Birinci şahıstan birinci şahısa gönderilen ve gönderen tarafından imzalanan nota türüdür. Bir büyükelçiye atandığı ülkenin devlet başkanına sunulmak üzere verilen güven mektubu, nota değişimi yoluyla yapılan anlaşmalar ve taraflardan birinin bir konu üzerindeki nihai pozisyonunu ortaya koyan ültimatom niteliğindeki notalar note signee biçiminde yazılır.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu İzlanda'da yaşananlara çok sert tepki gösterdi. Ayrıca Türkiye'nin İzlanda'ya önümüzdeki saatlerde nota vereceği öğrenildi.

EMRE BELEZOĞLU'NA NE YAPTILAR?

Havalimanında muhabirlere kısa bir açıklama yapan Emre, bu açıklamasını yaptığı anlarda terbiyesizlikle karşılaştı. Tecrübeli futbolcu gazetecilere açıklama yaparken bir İzlanda taraftarı, yıldız futbolcuya tuvalet fırçası uzattı.

İZLANDA NEREDE? İZLANDA NUFÜSU KAÇ KİŞİ?

İzlanda Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde volkanik bir ada üzerinde kurulmuş ve çevresindeki birçok küçük adadan meydana gelmiş bir devlettir. En yakın komşusu Grönland olup, 350 km uzaktadır. Diğer komşuları Norveç 1050 km, İskoçya 800 km uzaklıktadır.

İZLANDA'NIN NÜFUSU KAÇ KİŞİ?

İzlanda'nın nüfusu 320.000 kişidir.Küçük bir ülke olan İzlanda nüfusunun %80'i şehirlerde, diğer kısmı köylerde yaşar. Başkent Reykjavik’te nüfus 145.237 kişidir (2006 verileri). Şehirlerin çoğu kıyı kesimlerde ve güneydeki ovalarda kurulmuştur. İzlanda halkı için Theogir'in koyduğu kurallar bugün de geçerlidir. İzlanda'da bugün topluma açık yerlerde bira ve benzeri alkollü içkiler içmek yasaktır. İzlanda halkı kendilerine özgü dillerini, kültürlerini, efsanelerini ve geleneklerini korumak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Halkın büyük kısmı Hristiyanlığın Evangelist mezhebine (%95,6) bağlıdır. Geri kalan kısmının %3,7 Protestan, %0,7'si Katoliktir. Ülkede konuşulan diller İzlandaca (Resmi Dil), Danimarkaca, İngilizce, Nord lehçeleri ve Almancadır. İzlanda'da eğitim düzeyi yüksektir. 7-15 yaşları arasında eğitim mecburi olup okuma-yazma bilmeyen yoktur. İzlanda'da beş üniversite ve iki kolej bulunmaktadır.

İzlanda toplumu LGBT kişilere karşı toleranslıdır. 27 Haziran 2010’dan itibaren İzlanda’da eşcinsel evlilik yasal hale gelmiştir. Ülkenin başbakanı Jóhanna Sigurðardóttir da eşcinselliği ile açık olan dünyanın ilk seçilmiş devlet başkanıdır.