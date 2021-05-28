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NOTAM yayımlandı: İHA ile ilaç taşınacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), özel bir sağlık kuruluşunun Kadıköy'deki iki hastanesi arasında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ilaç taşınması için NOTAM yayımladı.

DHA28 Mayıs 2021 Cuma 08:08 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 08:19
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SHGM tarafından konuyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Acıbadem Sağlık Grubu tarafından 27 Mayıs 2021-06 Haziran 2021 tarihleri arasında Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi ve Acıbadem Kozyatağı Hastanesi arasında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile hafif ilaç taşıması yapılabilmesinin değerlendirilmesi amacıyla, test uçuşları gerçekleştirilebilmesi için Genel Müdürlüğümüz tarafından NOTAM yayınlanarak yapılacak faaliyetin tüm hava sahası kullanıcılarına duyurulması sağlanmıştır" denildi.

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