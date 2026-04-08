Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 TV ekranlarında milyonları heyecanlandıran müjdeyi verdi. 2026 Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a büyük bir jest yapmaya hazırlanan Bakanlık, Türkiye'nin dört bir yanındaki Güzel Sanatlar Liseleri'nde "Milli Takım Marşı" yarışması başlattı. Dereceye girenler için ödül ise rüya gibi: Dünya Kupası bileti!

İLK KEZ 24 TV'DE AÇIKLADI

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, Milli Takım ruhunu okullara taşıyacak dev projeyi ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Türkiye genelindeki 105 Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören 20 bin öğrenci ve 3 bin uzman öğretmenin bu projede seferber olacağını belirten Tekin, "Bizim öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, Milli Takımımız için en güzel marşı yazacak yetkinliğe sahip" dedi.

TFF İLE ORTAK OPERASYON

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşerek düğmeye bastıklarını ifade eden Bakan Tekin, yarışma sonucunda seçilen eserin TFF tarafından uygun bulunması halinde Milli Takım'ın resmi marşı olarak stadyumlarda yankılanacağını duyurdu. Projenin sadece öğrencilerle sınırlı kalmayacağını, gönüllü sanatçıların da liselerle iş birliği yaparak bu milli heyecana ortak olabileceğini vurguladı.

#CANLI Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Milli takımımızın maçlarını izlerken kullanılabilecek bir marş için okullarımızda bir yarışma başlattıkhttps://t.co/td0WJQJ7zJ pic.twitter.com/1MlTdyPDcl — Star Gazetesi ���� (@stargazete) April 8, 2026

KAZANAN EKİP DÜNYA KUPASI'NA GİDİYOR

Genç yetenekleri teşvik etmek amacıyla projenin ödülünü de açıklayan Tekin, yarışmada birinci olan ekibi Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki maçlarına götürebileceklerini söyledi. Bu hamleyle hem eğitim sürecine dinamizm kazandırılması hem de Milli Takım'a gençlerin enerjisiyle taze bir soluk getirilmesi hedefleniyor.

MÜZİK VE FUTBOLUN MUHTEŞEM BULUŞMASI

Kemandan kanuna, gitardan vurmalı çalgılara kadar geniş bir yelpazede eğitim alan genç sanatçı adayları, şimdi kalemlerini ve enstrümanlarını "Bizim Çocuklar" için konuşturacak. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden koordine edilecek yarışma, Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğundaki en gür sesi olmaya aday.