Noter arefe günü açık mı 2023? Arefe günü noter çalışma saatleri

Noter arefe günü açık mı? sorusu, alım satım, tasdik veya vekalet gibi işlemleri olanlar tarafından merak ediyor. Ramazan Bayramı'nda resmi kurumlar çalışmalarına ara verecek. Peki, Arefe günü noterler açık mı? Arefe günü noter kaça kadar açık? İşte Ramazan Bayramı ve Arefe gününde noterlerin çalışma saatleri

NOTER AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Ramazan Bayramından 1 gün önce olan Arefe Günü noterlerin çalışma saatleri belirlendi. Buna göre noterler öğlene kadar açık olacak. İşte Arefe günü noterlerin çalışma saatleri...

AREFE GÜNÜ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ



Noterler hafta içi her gün 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında açıktır. 12.30-13.30 arasındaki ise öğle molası verilmektedir. Noterler, cumartesi ve pazar günlerinde, bayram tatilleri ve resmi tatillerde çalışmazlar.

Ramazan Bayramı resmi tatili bu yıl Cuma, cumartesi, pazar günlerine denk gelecek.

Resmi tatil olması nedeniyle bu günlerde noterler kapalı olacaklar. Aynı şekilde arife günü öğleden sonra da resmi tatil olacak ve öğleden sonra noterler kapanacak. Noterler bugün saat 13.00'a kadar açık olacak.