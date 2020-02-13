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Noter, bilirkişi ve arabulucularda 'terör bağlantısı olmaması' Anayasaya uygun bulundu

Anayasa Mahkemesi, arabuluculuk, noter ve bilirkişi olmak için aranan 'terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı bulunmama' şartının Anayasaya aykırı olmadığına hükmetti.

AA13.02.2020  14:11 - Güncelleme: 13.02.2020  14:11

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, CHP, 7069 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunla, bilirkişiliğe ve noterlik stajına kabul ile arabulucular siciline kayıt şartları arasına dahil edilen "terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olmamak" kuralının iptali ve yürürlüklerinin durdurulması için Anayasa Mahkemesinde dava açtı.

Yüksek Mahkeme, kuralların Anayasaya aykırı olmadığına hükmederek iptal istemini reddetti.

Kararda, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı bulunmama koşulunun, noterlik, arabuluculuk işlemlerine ilişkin güvenirliliğin sağlanmasına, görev sebebiyle öğrenilen sırların gerektiği gibi muhafaza edilmesine, görev ve yetkilerin kötüye kullanımının önlenmesine hizmet etmeyi hedeflediği belirtildi.

Kuralın noterlik ve arabuluculuk hizmetlerinde hukuki güvenliğin ve kamu yararının sağlanmasına yönelik amaçlara ulaşma bakımından elverişli ve gerekli olmadığının söylenemeyeceğine işaret edilen kararda, bilirkişiliğin terör örgütleriyle ilgisi bulunmayan kişiler tarafından yerine getirilmesiyle de bu göreve ilişkin kamusal hizmetin doğru, tarafsız ve güvenilir şekilde yapılmasının amaçlandığı bildirildi.

Bilirkişiler için de getirilen şartın Anayasaya aykırı olmadığı bildirilen kararda, terör örgütleriyle irtibat veya iltisak nedeniyle arabuluculuğa, noterliğe ve bilirkişiliğe kabul edilmeyenlerin yargıya başvurabileceği, yargı tarafından haklı bulunma halinde ise bu görevlerin yapılmasında engel bulunmadığı kaydedildi.

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