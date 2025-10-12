Noterde kurulan tuzakla milyonluk vurgun! 4 ilde operasyon

Alınan bilgiye göre, Karaman'da ikamet eden bir kişi, otomobilini 1 milyon 600 bin liraya satmak için internet sitesinde ilan verdi.

Bu kişiyle iletişime geçip kendisini M.Ö. olarak tanıtan şüpheli, aracı 1 milyon 550 bin liraya almak için anlaştı.

Daha sonra şüpheli, fotoğraflarını elde ettiği aracı kendisine ait gibi göstererek 1 milyon 25 bin lira satış bedeliyle internette yeni bir ilan verdi.

Adana'da yaşayan ve otomobili 1 milyon liraya almak isteyen müşteri ile aracın sahibini Karaman'daki bir noterde buluşturan zanlı, satış bedelinin istediği bir banka hesabına yatırılmasını sağladı.

Otomobilin devir işlemi sırasında dolandırıldıklarını anlayan kişilerin ihbarı üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

- 4 KENTTE OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, "sazan sarmalı" olarak bilinen dolandırıcılık yöntemini kullanan ve kendisini M.Ö. olarak tanıtan zanlının F.O. (22) olduğunu belirledi.

Adana, Mersin, İzmir ve Konya'daki adreslere düzenlenen operasyonda, şüpheliler F.O, M.G. (24), İ.B. (27), M.Ç. (31), İ.B. (34) ve M.S.G. (38) gözaltına alındı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada zanlıların, müştekinin parasını kripto hesaba aktardığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin üzerine kayıtlı olan ve suç geliriyle alındığı değerlendirilen 3 otomobile el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.