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Noterler Birliği: Mesleğin saygınlığını sarsacak açıklamalar yer alıyor

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında noterler ve noterlik kurumuna yönelik, mesleğin saygınlığını sarsacak nitelikteki açıklamalar ve haberlerin yer aldığı belirtildi.

AA3 Mart 2023 Cuma 20:34 - Güncelleme:
Noterler Birliği: Mesleğin saygınlığını sarsacak açıklamalar yer alıyor
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Söz konusu haberler ile süreklilik arz eder şekilde noterler hakkında "tasdik mercisi" ifadelerine yer verilerek devletin resmi mührünü teslim ettiği hukukçu kimliğini haiz noterler ve noterlik kurumu hakkında olumsuz algı oluşturabilecek açıklamalar yapıldığı vurgulanan açıklamada, 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun ilk maddesine göre noterliğin bir kamu hizmeti olduğu aktarıldı.

Açıklamada noterlerin, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirdiğine ve kanunlarla verilen başka görevleri yaptığına işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Öte yandan, sadece tasdik merciine indirgenerek kamuoyuna lanse edilen noterler hakkında yapılan açıklamalar, noterlerin faaliyetlerini yürütürken önüne her gelen işlemi onaylayan değil, kamu düzeni ve mevzuata uygunluk denetimi yapmak suretiyle işlemlere hukuki güvence sağlama görevi ile de örtüşmemektedir.

Noterlik mesleği ve Türkiye Noterler Birliği, daima siyaset dışı kalan bir kurum olup, bundan sonra da bu doğrultuda faaliyetlerini yürütecektir. Noterlerin ve noterlik mesleğinin itibarını zedeleyen, basına yansıyan söz konusu haberlerden kurumsal olarak duyduğumuz rahatsızlığı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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