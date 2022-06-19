İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2022 Pazar / 20 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3259
  • EURO
    18,1953
  • ALTIN
    1024.88
  • BIST100
    2533.33
Güncel

Türkiye'de noterlik bulunmayan ilçe kalmadı

Adalet Bakanlığınca, ülke genelinde noter olmayan 45 il merkezine bağlı 78 ilçede noterlik kuruldu.

AA19 Haziran 2022 Pazar 12:14 - Güncelleme:
ABONE OL

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, vatandaşların tüm hizmetlere kolay ve hızlıca ulaşması amacıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla noter bulunmayan 45 il merkezine bağlı 78 ilçede noterlik ihdas edildi. Böylece Türkiye'de noter bulunmayan ilçe kalmadı.

Yeni kurulan noterliklerle vatandaşlar başka bir ilçeye gitme zorunluluğu olmadan bulundukları ilçede, noterlik hizmetlerinden zahmetsizce faydalanabilecek.

- İLK KEZ NOTERLİK KURULAN İLÇELER

Hizmetlere erişimin güçlendirilmesi amacıyla ilk kez noterlik kurulan ilçeler şöyle:

"Ağın, Ağlı, Ahırlı, Akkışla, Alacakaya, Arıcak, Asarcık, Atkaracalar, Aydıntepe, Bahşılı, Balışeyh, Başçiftlik, Bayramören, Çamlıhemşin, Çanakçı, Çelebi, Damal, Derbent, Derebucak, Derepazarı, Dernekpazarı, Dikmen, Doğankent, Doğanşar, Doğanyol, Doğanyurt, Dumlupınar, Ekinözü, Elbeyli, Evciler, Evren, Gönen, Güce, Güçlükonak, Gülova, Gümüşova, Halkapınar, Hamamözü, Han, Hasanbeyli, Hasankeyf, Hayrat, Hemşin, İbradı, İnhisar, Kabadüz, Kale, Karakoyunlu, Karkamış, Kızılören, Kofçaz, Korgun, Köprübaşı, Köprüköy, Kumlu, Laçin, Murgul, Musabeyli, Nurhak, Oğuzlar, Ovacık, Özvatan, Pazaryolu, Polateli, Samsat, Sivrice, Sumbas, Süloğlu, Şenpazar, Termal, Tillo, Tuzlukçu, Yakakent, Yalıhüyük, Yayladere, Yedisu, Yenişarbademli, Yeşilli."

- BU YIL İHDAS EDİLEN NOTER SAYISI 89'A ULAŞTI

Ayrıca bakanlık tarafından bu yıl yapılan ihdas çalışmalarıyla Alanya'da 1, Beyoğlu'nda 4, Büyükçekmece'de 4 ve Kadıköy'de 2 olmak üzere toplam 11 birinci sınıf noterlik kuruldu. Böylece, bu yıl ihdas edilen noter sayısı 89'a ulaştı.

Nüfus, iş yoğunluğu, ticaret ve çalışma hayatının artış gösterdiği yerlerde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda, vatandaşın noterlik hizmetlerine sıra beklemeden, yerinde ve kolayca ulaşabilmeleri sağlandı.

- NOTERLİK SAYISI 2 BİN 339'A ULAŞTI

Adalet Bakanlığınca bu yıl yapılan 89 noterliğin ihdasıyla ülke genelinde 2002'de 1231 olan noterlik sayısı 2 bin 339'a ulaştı. Aynı zaman dilimi içinde artış oranı yüzde 90 oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.