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Notlarını değiştirmek için MEB’in sistemine girdi

Diyarbakır’da 10. sınıf öğrencisi, yaklaşık bir hafta önce MEB’in not sistemine girerek kendi notlarını ve devamsızlık durumunu değiştirdi. Durumun okul yönetiminin dikkatinden kaçmaması üzerine öğrenci gözaltına alındı. 

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yaklaşık 2 ay devamsızlığı bulunan 10. sınıf öğrencisi Sultan Şeymus M, iddiaya göre geçen pazartesi günü okuldaki idarecilerin kişisel şifrelerini kullanarak MEB’in not sistemine girdi. Burada notlarını 20’şer puan yükselten öğrenci, daha sonra 59 gün olan devamsızlığını da 9 güne indirdi. Öğrenciye not veren öğretmenler, sorunun kendilerinden kaynaklandığını düşünerek sistemi düzeltip eski haline getirdi. Sonraki gün tekrar sisteme giren Sultan Şeymus M, notları ve devamsızlığı tekrar kendine göre güncelleyince okul yönetiminin dikkatini çekti. Polise haber verilmesinin ardından Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, not sistemini takibe aldı. 

EVDEKİ IP ELE VERDİ

Yapılan çalışmaların ardından Sultan Şeymus M’nin evinde bulunan IP adresinden sisteme girildiğini tespit eden güvenlik güçleri, öğrenciyi gözaltına aldı. 

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