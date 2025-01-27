NOW TV'nin algı oyununa sert tepki: Adli mercilere başvuru hakkımı kullanacağım

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezindeki otel yangını faciasında şimdi de Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli'nin "söylemedikleri" üzerinden yeni bir algı operasyonu yürütülmeye başlandı.

NOW Televizyonu, telefonla ulaştığı Köstereli'nin "yangın ile ilgili İl Özel İdaresinin denetleme yetkisi de bunu yapacak teşkilatı da yok" sözünü çarpıtarak "Genel sekreter bakanlığı suçladı" diye algı oluşturdu.

FOX'UN ALGI OYUNUNA SERT TEPKİ

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın sonrası herhangi bir amirinin bilgisi ve izni olmadan telefonda sorulan soruya verdiği cevabın çarpıtıldığını, adli mercilere başvuru hakkını kullanacağını ifade etti.

Köstereli, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan elim yangın olayı sonrası telefonla aranmak suretiyle sorulan soruya verdiği cevabın, bazı basın-yayın kuruluşları ile sosyal medya ortamında maksadını aşacak şekilde çarpıtılarak ve bağlamından koparılarak yer alması üzerine açıklama yapma gereğinin hasıl olduğunu belirtti.

Kartalkaya'daki yanan otelle ilgili olarak idarecisi olduğu İl Özel İdaresince 2015 yılında güncellenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı için o tarihte yangın raporunun alınıp alınmadığının kendisine sorulduğunu aktaran Köstereli, şöyle devam etti:

"Hassas olan bu konunun doğru anlaşılması adına şirket vasfının limited şirketten anonim şirket şekline dönüşmesi durumunda iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğinin amir hükümleri çerçevesinde sadece ruhsat bilgilerinin güncellenmesi gerektiğini, bu gibi durumlarda yangın raporu ve diğer belgelerin tekrar istenmediğini belirttim. Akabinde denetleme yetkisiyle alakalı olarak sorulan sorular üzerine de İl Özel İdaresinin yangın yönetmeliği gereklilikleri konusunda denetleme yetkisinin ve buna ait teşkilatının olmadığını, bu konuyla alakalı yanıtların ilgili mevzuatta aranması gerektiğini dile getirdim."

Köstereli, adli ve idari makamlarca kapsamlı soruşturma yürütüldüğünü anımsatarak, "Böylesine üzüntülü bir zamanda, herhangi bir amirimin bilgisi ve izni olmadan telefonda sorulan bir soruya verdiğim cevabımın bağlamından koparılarak, herhangi bir kurum ve kuruluşu hedef göstermek şeklinde yansıtılması karşısında adli mercilere başvuru hakkımı kullanacağımı kamuoyuna saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.