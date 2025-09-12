İSTANBUL 28°C / 21°C
Güncel

NSD heyeti Akkuyu Nükleer Santrali'ni yakından inceledi

Nükleer Sanayi Derneği (NSD) heyeti, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasını ziyaret etti.

AA12 Eylül 2025 Cuma 10:21
Gülnar ilçesindeki sahaya ziyarette bulunan NSD Dernek Başkanı Alikaan Çiftçi, başkan yardımcısı Antoine Bondoux, yönetim kurulu üyesi Nesrin Sevimli ve dernek üyesi Burak Çeliktaş, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi aldı.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Basın Sekreteri ve İletişim Direktörü Vasiliy Korelskiy'nin eşlik ettiği heyet, Türkiye'de ilk kez NGS işletme personeli yetiştiren eğitim merkezini gezdi.

Nükleer sanayi için uzman yetiştirme programından mezun olan Türk mühendislerle görüşen NSD ekibi, Akkuyu NGS'nin güç ve kontrol ünitelerinin bire bir kopyası olan tam ölçekli simülatör merkezini inceledi.

Heyet, daha sonra Akkuyu NGS Projesi'nin anlatıldığı sunuma katıldı.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, programda çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Etkinliğin ardından Deniz Suyunu Tuzdan Arındırma Kompleksi'ni de gezen NSD heyeti, santralin panoramik manzarasının izlenebildiği seyir terasından bölgeyi inceledi.

NSD Dernek Başkanı Alikaan Çiftçi, AA muhabirine, ziyaretin verimli geçtiğini söyledi.

Önemli konularda görüşme yapma fırsatı bulduklarını dile getiren Çiftçi, "Yerli sanayimizin Akkuyu NGS'de aldığı payı görüşmek, daha sonrasında neler yapılabileceğini istişare etmek ve santralin geldiği durumu gözlemlemek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdik. Bunları değerlendirdik. Gayet verimli bir toplantı geçirdik." diye konuştu.

