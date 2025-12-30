NSosyal büyüyor! 1,7 milyon kullanıcıya ulaştı

NSosyal'den yapılan açıklamaya göre, NSosyal'in tüm mimarisi ve kullanıcı deneyimi yeniden yapılandırıldı. Yapılan son güncellemeyle birlikte kullanıcılara hikaye modu gibi özellikler sunuldu. Önceki sürümlerde yer alan medya modu gibi uygulamalar da güncellemeyle tamamen yenilendi.

NSosyal, kuruluş aşamasında kullanılan eski açık kaynaklı yazılım altyapısını tamamen geride bırakarak teknolojik bir dönüşüm gerçekleştirdi. Platformun tüm katmanları, TEKNOFEST girişimcileri tarafından uçtan uca sıfırdan kodlanan özgün ve milli yazılımla inşa edildi.

NSosyal, dijital egemenlik vizyonu doğrultusunda tüm kullanıcı verilerini Türkiye sınırları içindeki sunucularda muhafaza ediyor. Milli yazılım altyapısının kullanılmasıyla birlikte verilerin yurt dışına çıkışı engellenirken siber güvenlik standartları en üst seviyeye çıkarıldı. Platform yeni mimariyle beraber modüler, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bir sistem altyapısına kavuştu.

TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilen NSosyal, küresel platformların kullanıcıları uygulama içinde saatlerce tutmaya yönelik manipülatif yöntemlerini de kullanmıyor. Platform, kullanıcı alışkanlıklarını birer ticari veriye dönüştürmediği gibi insani iletişimi merkeze alan, güvenli bir iletişim sahası sağlıyor.

- ETİK YAPAY ZEKA MODELİ İLE MANİPÜLASYON GİRİŞİMLERİ EN AZA İNDİRİLİYOR

NSosyal'de, kullanıcıyı manipüle etmeyen şeffaf akış algoritmaları yer alıyor. Kişisel verilerin gizliliğine odaklanan ve mahremiyete saygılı altyapısıyla öne çıkan platform, reklam odaklı profilleme yerine gerçek etkileşimi önceliyor. Ayrıca her aşamada denetlenebilir ve şeffaf veri politikası platforma yön veriyor.

Yazılımı ve yeni yüzüyle kullanıcılarının karşısına çıkan NSosyal, 1,7 milyon kullanıcıyı aştı. NSosyal bünyesinde yer alan ve "ahlaklı yapay zeka" olarak bilinen T3AI botu da kullanıcılara hizmet vermeye devam ediyor.

NSosyal'in teknolojik altyapısında yer alan yapay zeka, işlevsel bir mühendislik çözümü olarak kullanılıyor. Etik yapay zeka modeli ile platformdaki moderasyon süreçleri hızlanırken, spam, bot hesaplar ve manipülasyon girişimleri en aza indiriliyor. Kullanıcı güvenliğini merkeze alan sistem, mobil ve web platformlarında performans odaklı bir çalışma prensibini de gözetiyor.