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Nüfus Müdürlükleri Cumartesi günüde mesai yapacak

Eskişehir İl Nüfus Müdürlüğü, ÖSYM tarafından yapılacak 2023 İSG/1 ve e-YÖKDİL 2023/2 sınavları için Odunpazarı İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün belirli saatlerde açık olacağını duyurdu.

IHA5 Mayıs 2023 Cuma 17:53 - Güncelleme:
Nüfus Müdürlükleri Cumartesi günüde mesai yapacak
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Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Mayıs Cumartesi günü saat 10.15'te İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/1) ile 7 Mayıs Pazar günü Elektronik Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil (e-YÖKDİL 2023/2) Sınavı yapılacak. Eskişehir İl Nüfus Müdürlüğü, Türkiye'de 16 ilde yapılacak sınav gününde Odunpazarı İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün belirlenen saatlerde açık olacağını duyurdu.

İl Nüfus Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, "ÖSYM Başkanlığınca 6 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/1) ile Elektronik Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil (e-YÖKDİL 2023/2) Sınavına katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkartmak isteyen adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" ile iki fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak fotoğraflı "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Odunpazarı İlçe Nüfus Müdürlüğü 06.05.2023 Cumartesi günü 07:00 - 10:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

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