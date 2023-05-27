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Nüfus müdürlükleri seçim dolayısıyla hafta sonu da hizmet verecek

Nüfus müdürlükleri, Cumhurbaşkanlığı Seçimi sebebiyle oy kullanacak vatandaşların T.C. kimlik kartı talepleri için bugün ve yarın açık olacak.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:10 - Güncelleme:
Nüfus müdürlükleri seçim dolayısıyla hafta sonu da hizmet verecek
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Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Oylamasında oy kullanacak vatandaşlarımızın T.C. Kimlik Kartı talepleri için nüfus müdürlüklerimiz 27-28 Mayıs'ta açık bulundurulacaktır. İşlemler, randevusuz olarak yapılacaktır." bilgisi verildi.

T.C. numarası olan kimlikler de geçerli

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

  • Nüfus müdürlükleri
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