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Nüfus müdürlüklerinde LGS mesaisi

Nüfus müdürlükleri LGS'ye girecek öğrenciler için pazar günü açık tutulacak.

AA31 Mayıs 2024 Cuma 14:06 - Güncelleme:
Nüfus müdürlüklerinde LGS mesaisi
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin ihtiyaç duyacakları belgeleri alabilmesi amacıyla, nüfus müdürlükleri 2 Haziran'da açık bulundurulacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LGS dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 2 Haziran Pazar günü 07.00-10.00 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.

Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek ebeveyni ile müracaat etmesi gerekiyor.

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