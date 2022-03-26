'Nüfus Personeli Eğitimi' programı başladı

Van Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Nüfus Personeli Eğitim Programı"nda bir konuşma yapan Erdil, vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinde kapsamlı değişiklikler yapıldığını belirtti.

Vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde tutmaya önem verdiklerini ve bu anlayışla 2022'nin eğitim yılı olmasına kararlaştırdıklarını anlatan Erdil, şunları kaydetti:

"Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinde geçtiğimiz bu beş yıllık süreçte çok derin değişim ve dönüşümler yaşadık. Çok yüksek bir iş kapasitesine ulaştık. Bugün yaptığımız işlere baktığımızda hizmet alan insan sayısı, günlük iş üretim hacmimiz, kapasitemiz kat kat arttı. Üç yıl önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri birimlerimizin iş kapasitesi bir gece de üç katına çıktı. Vatandaş odaklı, vatandaşın merkezde olduğu bir kamu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yeni bir düzen oluşturacağız."

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de bölgede 30 yıldır yaşanan güvenlik problemlerinin bazı sorunları ötelediğini, bunun yanısıra kimi sosyal problemlere de yol açtığını ifade etti.

Bu nedenle insanlarla muhatap olurken onlara anne, babaları gibi hizmet vermeleri gerektiğini aktaran Bilmez, "Devletin şefkat elini, devletimizin onlar için var olduğunu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinde dahi hissettirmemiz gerekir. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz ile bu ülkenin huzur ve güvenliği için buna ihtiyacımız var." diye konuştu.

Ülkenin 81 il ve ilçelerinde personellerinin canla başla hizmet üretmeye çalıştığını ifade eden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl de vatandaş odaklı bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinde teknolojik alt yapıyla daha kaliteli bir hizmet ürettiklerini ifade eden Aygöl, "Arkadaşlarımızın yeni konsept müdürlüklerinde özgüvenlerinin çok yüksek olduğunu gördük. Bu yıl Van'da başladığımız eğitimlerle yıl içinde bütün personelimize yüz yüze eğitimler vereceğiz." dedi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kaymakamlar, kurum müdürleri ile çevre il ve ilçelerden gelen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinin personeli katıldı.