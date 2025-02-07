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Depremden etkilenen illerde nüfus yeniden artmaya başladı

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin ardından çeşitli nedenlerle nüfusu azalan, başta depremin merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere, afet bölgesindeki birçok ilde nüfus sayıları yeniden artmaya başladı.

AA7 Şubat 2025 Cuma 12:20 - Güncelleme:
Depremden etkilenen illerde nüfus yeniden artmaya başladı
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AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden yaptığı derlemeye göre, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ'ın nüfusu felaketin yaşandığı 2023'te 2022'ye göre azalış gösterdi.

"Asrın felaketi"nin üzerinden geçen iki yılın ardından bölge nüfusu toparlanmaya başlarken, özellikle depremin en fazla etkilediği Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'ın nüfusundaki artış dikkati çekti.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın nüfusu 2022-2023 döneminde binde 53 azalırken, 2023-2024 döneminde binde 15,5 arttı.

Hatay'ın nüfusu da 2023'te 2022'ye göre binde 87,6 gerilerken, geçen yıl ise bir önceki yıla kıyasla binde 11,3 yükseldi.

Depremden en fazla etkilenen illerden Adıyaman'ın nüfus 2022-2023 döneminde binde 48,7 azalırken, 2023-2024 döneminde binde 10 artış gösterdi.

Gaziantep'in nüfusu geçen yıl 2023'e göre binde 13,4, Şanlıurfa'da binde 10,7, Malatya'da binde 10,4, Diyarbakır'da binde 8,5, Osmaniye'de binde 6,1, Adana'da binde 4,5 arttı.

Kilis'in nüfusu ise hem depremin yaşandığı 2023 yılında hem de geçen yıl yükseldi. Buna göre kentin nüfusu 2022-2023 döneminde binde 47,9, 2023-2024 döneminde binde 10 arttı.

Elazığ'ın nüfusu 2023 yılında binde 21,6 artmasına karşın geçen yıl binde 0,8 azaldı.

- ANTAKYA'NIN NÜFUSU GEÇEN YIL BİNDE 3,23 ARTTI

Kahramanmaraş'ta nüfusun oran olarak en fazla arttığı ilçe Elbistan olarak kayıtlara geçti. İlçenin nüfusu 2023'te binde 100,82 gerilerken, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla binde 19,31 yükseldi.

Depremden en çok etkilenen yerlerden Hatay'ın Antakya ilçesinin nüfusundaki artış da dikkati çekti. Antakya'nın nüfusu 2023'te binde 289,9 azalırken, geçen yıl binde 3,23 arttı.

Adıyaman'ın merkez ilçesinde ise bir önceki yıl binde 104,26 gerileyen nüfus, geçen yıl binde 21 yükseliş gösterdi.

- ELBEYLİ VE MADEN'DE NÜFUS 2024'TE GERİLEDİ

Kilis'in Elbeyli ve Elazığ'ın Maden ilçelerinde nüfus 2024'te, deprem felaketinin yaşandığı 2023'e göre azaldı. Elbeyli'de 2023'te nüfus binde 111,21 artarken, geçen yıl binde 69,88 geriledi. Maden'de ise nüfus 2023'te binde 399,96 yükselirken, geçen yıl binde 268,55 azaldı.

- Depremden etkilenen 11 ilin 2022-2023 ve 2023-2024 dönemlerindeki nüfus artış hızı (binde) şöyle:


Yıllık nüfus artış hızı(binde)
İl2022-20232023-2024
Kahramanmaraş-5315,5
Hatay-87,611,3
Adıyaman-48,710
Osmaniye-3,16,1
Gaziantep4,713,4
Şanlıurfa2010,7
Malatya-89,910,4
Diyarbakır7,38,5
Adana-1,74,5
Kilis47,910
Elazığ21,6-0,8

- DEPREM BÖLGESİNDEKİ BAZI İLÇELERDE YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZINDAKİ (BİNDE) DEĞİŞİM ŞÖYLE:


Yıllık nüfus artış hızı(binde)
İlçe20232024
Elbistan (Kahramanmaraş)-100,8219,31
Antakya (Hatay)-289,93,23
Merkez (Adıyaman)-104,2621
Merkez (Osmaniye)-18,969,16
Islahiye (Gaziantep)-55,2618,5
Haliliye (Şanlıurfa)-10,289,19
Yeşilyurt (Malatya)-174,640,71
Bağlar (Diyarbakır)-30,38,39
Çukurova (Adana)-39,2311,81
Elbeyli (Kilis)111,21-69,88
Maden (Elazığ)399,96-268,55

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