Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'de yerleşik ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle İstanbul'da bir otelde bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ın Suriye'deki son gelişmeler ve "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik sorduğu soruya, Bakan Fidan kapsamlı bir cevap verdi.

Gazeteci Nuh Albayrak, Bakan Fidan'a basın toplantısında yönelttiği soruda, "Sayın Bakanım, Şam hükümetinin Halep'te yaptığı operasyon, Türkiye'de yürütülmekte olan 'Terörsüz Türkiye', dolayısıyla 'Terörsüz Bölge' sürecine nasıl etki edebilir? DEM'in bu konudaki tutumu bizi endişelendirdi. Kaldı ki DEM'in Terörsüz Türkiye'deki yeri de çok önemli. Dolayısıyla bu operasyonun bu yürümekte olan sürece etkisini değerlendirebilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEKİLDE BU FIRSAT KAÇIRILMAMALI"

Bakan Fidan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın tabii büyük bir siyasi dirayeti ve liderliğiyle ve Sayın Bahçeli'nin de gerçekten büyük desteğiyle yürüyen bu süreç, tarihi ve kıymetli bir süreç. Özellikle Sayın Bahçeli'nin bu konudaki aldığı tarihi sorumluluk, inisiyatif not edilmeli ve hiçbir şekilde bu fırsat kaçırılmamalı.

Şimdi geldiğimiz noktada, daha önceden tabii analizlerini yaptığımız, her zaman karşımıza çıkacağını önümüze çıkacağını gördüğümüz konuların teker teker çıkıyor olması bizi aslında şaşırtmıyor.

Fakat şimdi bu söylenmemiş olan konuların ve şimdi ortaya çıkan bu konuların bir siyasal perspektif içerisinde, bir siyasal zihin içerisinde var olan sürece nasıl alınabilir, onun bir parçası nasıl olabilir, nasıl yönetilebilir bu konuda adım atılması gerekiyor.

Bu konuda yapılan görüşmeler neticesinde biliyorsunuz istihbaratımız marifetiyle; yani örgütün lideri Öcalan'ın adadan talimat verdiğini biliyoruz. Yani hem Irak'takilere hem Suriye'dekilere... Yani bu sorunun sadece Türkiye ayağını kapsayan bir yön değil, yani biz sınırın öbür tarafında hani bizim için güvenlik tehdidi olan terör unsurları altyapısı varsa, yani biz burada temizledikten sonra daha sonra tekrar enfekte olmayacağının garantisi ne? Yani bunun bir güvencesinin ortaya çıkması gerekiyor.

"BİZİM ALEYHİMİZE ÇALIŞAN BİR ÖRGÜTTEN BAHSEDİYORUZ"

Şimdi buna ilişkin tabii örgütün ben kalıcı adımlar atmaktan çekiniyor olmasını tek bir şeye bağlıyorum; özellikle Suriye'de ve Irak'ta bölgesel krizlerin neye evrileceğini kendileri bir değerlendirmeye çalışıyorlar. İran'dan daha fazla bir imkan çıkar mı, Suriye'den daha fazla bir imkan çıkar mı? İsrail bu konuda hani bir istikrarsızlaştırıcı rol oynuyor, bu rolden hani nereye gidebiliriz gibi şeyleri var. Yani bu çok net gözüküyor.

İkincisi de, yani tekrar açık konuşmak gerekirse tabii bölgede var olabilmek için başkalarının toprağında uzun yıllardır geliştirdikleri ilişkiler var. Yani İran'la var, İsrail'le var, Irak'la var, onlarla var, bunlarla var, herkesle var. Şimdi bu ilişkilerin sahiplerinin bölge güvenliğine ilişkin, bölge menfaatine ilişkin değerlendirmelerinin hiçbiri birbiriyle uymuyor.

Şimdi bir de oradaki, yani bizim dışımızda herkesin menfaatini gözetip bizim aleyhimize çalışan bir örgütten bahsediyoruz işin esasında. Şimdi yani o alanı da kendilerince hani yönetmeleri gerektiği zaman yine Türkiye ile iyi olmamaları çıkıyor sonuç olarak."

"HALKIN HİZMETİNE ÇALIŞMAKLA, ÖRGÜTÜN HİZMETİNE ÇALIŞMAK İKİ AYRI KONU"

Yani inşallah bu süreç iyi gider, yani gerçekten niyetimiz o. Ama kendileri de bu ilişkiler yumağından, bataktan çıkarlar. Yani daha sahici, daha otantik hedefleri olur. Çünkü halkın hizmetine çalışmakla, örgütün hizmetine çalışmak iki ayrı konu. Örgütü siz yaşatmaya devam ettiğiniz sürece o ilişki batağından çıkamazsınız. Ama halkın menfaati, genel maslahat nerede derseniz kendinize daha kolay yol bulursunuz. Ama o zihin düzeyine gelinir mi? O çok zor bir şey.