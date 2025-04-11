Nuh Albayrak: Hâlâ başkalarının kıyafetiyle uğraşmak Orta Çağ zihniyetidir

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, ADÜ'deki 'Türkiye Yüzyılında Dış Politika Vizyonu ve Geleceğimiz' konulu konferansta konuşmacı olarak katıldı. Albayrak, Türkiye'nin dış politika vizyonu çerçevesinde yürütülen stratejik yaklaşımları ve küresel diplomatik ilişkilerdeki konumunu detaylı bir şekilde değerlendirdi.

Orta Doğu coğrafyasından bahsederek konuşmasına devam eden Albayrak, "Bu bölge 400 yıl boyunca huzurun adresiydi. Son 100 yılda ise karmaşık bir bölge olarak anılmaya başladı." diyerek, dış politikada yaşanan gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Son 100 yılda olup bitenleri özetleyen Albayrak, "Türkiye böyle karışık ve bütün emperyalist güçlülerin menfaatlerinin kesiştiği bir bölgede. Orta Doğu hakimiyeti için Türkiye önemli bir yer teşkil ediyor. Bu yüzden son 100 yılda yaşanan olaylar Türkiye için büyük önem taşıyor. sınır güvenliğini korumak konusunda kendi kendinize ne kadar yetebildiğiniz çok önemlidir. Savunma ve toplum güvenliği, 'parasını verip alırız' diyebileceğimiz bir hizmet değil." dedi.

Türkiye'nin savunması hakkında konuşan Albayrak, "Bütün dünyanın örnek aldığı bir istiklal zaferimiz var. Bunu kalıcı kılmak için kendi kendimize yeterli olmamız lazım. 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünün yeteri kadar anlaşılmadığını düşünüyorum. Mustafa Kemal 1 Mart 1922 tarihinde TBMM açılışındaki konuşmasında, 'Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salâh' gerçeğini bir an akıldan çıkarmamak milli davamızın gereğidir. Bu görüşe dayanarak prensibimize uymaya devam edeceğiz' diyor.

Hatta bu uygulamanın nasıl uygulanacağını bir sonraki Meclis açılışında söylüyor" diyen Albayrak, yine Mustafa Kemal'in sözünü hatırlatarak, "Her yeni teknolojiyi getiremediğimiz sürece yabancı ülkelere bağımlı olmaktan kurtulamayız. bunun için de kendi yağımızda kavrularak çağdaş teknolojileri toprağımıza taşımaktayız. Eski teknolojileri bize getiren yabancı devletlerin kurnazlıklarını anlamamak için insanın kör ya da aptal olması gerekir" diye ekledi.

Ancak kürsüdeki söylemlerin sahaya yansımadığına dikkat çeken Albayrak, Kayseri'deki uçak fabrikasının liyakatsiz yönetim yüzünden kapandığını ve özellikle İnönü döneminde ABD'nin çok etkili olduğunu; kamu ve özeldeki bütün çabaların devlet gücüyle engellendiğini söyledi.

Türkiye'nin dünyada önemli bir yere sahip olduğunu belirten Nuh Albayrak, "Türkiye, bütün emperyalist güçlerin, siyonistlerin menfaatlerinin kesiştiği bir bölgede. Ortadoğu'ya hakimiyet için mutlaka yanında olunması gereken bir ülke. Dolayısıyla Türkiye önemli bir konumda. Bu durum aynı zamanda Türkiye'de yaşayan bizlerin bu vatana sahip çıkmamızın da kolay olmadığı anlamı gözler önüne seriyor. Halkınızın ve sınırlarınızın güvenliğini koruma konusunda kendi kendinize ne kadar yetebildiğiniz, aynı zamanda sizin tam bağımsızlık oranınıza eşdeğerdir. Çünkü savunma veya güvenlik dediğimiz mesele, diğer hizmetler gibi 'parasını verir alırız' diyebileceğiniz bir hizmet olmadığını gördük; görmeye de devam ediyoruz. Amerika silah üretiyor. Peki bu silahları, parasını ödeyen herkese veriyorlar mı? Vermiyorlar. 'Kongre izin vermedi' diyorlar. Yani bu silahları, kendi ulusal çıkarları için bir 'silah' olarak kullanıyorlar. Savunma sanayiniz dışa bağımlı ise sizin kendi ülkenizi tam anlamıyla savunmanız mümkün değildir. Mutlaka birilerinin vesayeti altındasınız demektir" dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki artan yerlilik oranının diplomasideki gücünü de artırdığını vurgulayan Albayrak, "Türkiye'de ASELSAN ve TUSAŞ ile başlayan, sonra özel sektörün devreye girdiği bir süreçte, bunu engelleme konusunda yoğun bir faaliyet görüyoruz. ASELSAN cinayetleri bir ara çok yoğundu. Çok kritik görevlerdeki mühendisler peş peşe ölmüştü. İntihar ettikleri söylendi ama sonrasında öldürüldükleri ortaya çıktı. Çünkü emperyalist güçler, sizin kendi savunma ihtiyacınızı karşılar noktaya gelmenizi engellemeye çalışıyor. Neden? Çünkü kendilerine mahkum olmanızı istiyorlar. Bunu anlamak çok zor değil. BAYKAR Tesisleri'ni ziyaret ettiğim sırada sayın Selçuk Bayraktar'dan dinlediğim bir konu çok dikkatimi çekmişti. İlk yerli İHA üretim sürecinde tüm zorlu testler tamamlandıktan sonra TSK envanterine geçirilmesi konusunda çok sıkıntı çekmişler. Yani o emperyalistlerin içerideki uzantılarını da aşmanız gerekiyor. Bugün Türkiye savunma savunma sanayinde yerlilik oranını hem kamu hem de özel yatırımlar sayesinde yüzde 80 civarına çıkarttı. Türkiye'nin savunma sanayindeki güçlülük ortanı aynı zamanda Türkiye'nin diplomasideki gücünü de artırdı" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonunun asla emperyalist bir hedef olmadığını belirten Albayrak, savunmada ve diplomaside güçlenen Türkiye'nin, şimdi bölgesel ölçekte hayata geçirdiği adalet ve huzur iklimini, Türkiye Yüzyılı ile birlikte küresel çapta uygulama imkanı bulacağını söyledi.

Bu vizyonun sağlam bir zemin üzerine inşa edilmesi gerektiğine dikkat çeken Albayrak, bunun için "Terörsüz Türkiye" hedefinin hayata geçmesinin şart olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İç cephenin güçlendirilmesi ve yukarıda zikrettiğimiz tam bağımsızlık hedefinin gerçekleşebilmesi için her türlü farklılıkların üzerinde ortak bir 'ulusal payda' oluşturmalıyız. Bahsettiğimiz tehditler bütün kesimler için geçerlidir. Terör, darbe ve emperyalist kuşatmalar/operasyonlar, toplumun bütün kesimleri için ortak risktir, mücadele de birlikte yapılmalıdır" dedi.

Bu noktada iki gün önce aynı üniversitede bir öğretim görevlisinin başörtülülerle ilgili çirkin beyanlarını hatırlatan Albayrak sözlerini şöyle tamamladı:

"Burası demokratik bir ülkedir. Herkes anayasal ve yasal çerçevede kalmak şartıyla istediği gibi inanmakta ve istediği gibi yaşamaktadır. Hâlâ başkalarının giyimiyle uğraşmak bir Ortaçağ zihniyetidir. Ve bu zihniyetin, başta sahipleri olmak üzere kimseye faydası yoktur."

Konferans, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'in, katkılarından dolayı Nuh Albayrak'a plaket takdim etmesiyle sona erdi. ADÜ Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonu'nda düzenlenen konferansa; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Salan, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bertan Akyol, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Kemal Ramazan Haykıran, AK Parti Aydın Gençlik Kolları İl Başkanı Ömür Özipek, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.