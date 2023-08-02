İstanbul, 4 yıldır CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde "yönetilememe" sıkıntısı yaşıyor. İstanbullunun derdine çare olmak yerine CHP'nin genel başkanlığına oynayan İmamoğlu'nun megakenti 4 yılda ne hale getirdiği AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu tarafından "İstanbul'un Kaybolan Yılları" başlıklı bir basın toplantısında tek tek anlatıldı.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, toplantıya ilişkin izlenimlerini 24 TV'ye anlattı. Albayrak, "Vallahi her kareyi izledikçe benim hayretim biraz daha arttı. Sonuçta İstanbul'da yaşıyoruz. Birçok şeyin farkındayız ama ben doğrusu bu kadarını bilmiyordum. Çünkü tamamen verilere dayalı çok önemli açıklamalar yapıldı" dedi.

İBB'nin algı operasyonlarına dikkat çeken Albayrak, "AK Parti'nin işi çok zor. Şöyle çok zor. O kadar büyük yalanlar üzerine kurulu, o kadar geniş algı operasyonlarının üzerine kurulu bir dört yıl geçmiş ki bunların halka anlatılması bile çok zor. Çünkü her şeyde yalan var. Her adımda yalan var" ifadelerini kullandı.

İstanbullulardan 4 yıllık İmamoğlu dönemine ilişkin mukayese yapmasını isteyen Nuh Albayrak, "İstanbulluların cevaplandırması gereken veya kendi kendine sorması gereken çok basit bir soru var. Dört yıl önce aldığı bir hizmetin üzerine o konuda daha iyi bir hizmet olarak ne aldı? Veya dört yıl öncesine kadar ulaşamadığı kendisine gelmeyen bir hizmet olarak bu dört yıl içerisinde ne geldi? Yoksa daha önceki dönemde sahip olduğu imkanlara hizmetlerden geriye mi gitti? Bunu aslında her İstanbullu bunu kendi kendine sorduğu zaman cevabı alabiliyor" dedi.

İstanbul'un hızla 1994 öncesindeki CHP dönemine gittiğini kaydeden Albayrak, "İmamoğlu üzerinden CHP zihniyetini görüyoruz biz burada aslında. O bakımdan CHP Türkiye'nin geneline ne yapabilir? Gelseydi ne yapacaktı? Ne hale getirecekti? Anlamında da bence çok iyi önemli bir anlam taşıyor. Çünkü biz burada CHP'nin hizmet anlayışını, CHP'nin millete karşı tavrını görüyoruz. İmamoğlu meselesi değil bu" değerlendirmesinde bulundu.