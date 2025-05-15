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Nuh Albayrak'ın söyleşisine yoğun ilgi

Gazeteci-yazar Nuh Albayrak, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler söyleşiye yoğun ilgi gösterdi.

IHA15 Mayıs 2025 Perşembe 13:48 - Güncelleme:
Nuh Albayrak'ın söyleşisine yoğun ilgi
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Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, kültür ve edebiyat dünyasının önemli isimlerini öğrencileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Kütüphane Kulübü tarafından düzenlenen "Okudukça Söyleşileri: İçten Dıştan Entrikalar" programı kapsamında, gazeteci-yazar Nuh Albayrak öğrencilerle bir araya geldi. Mahfel salonunda gerçekleşen etkinlikte, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 'İçten Dıştan Entrikalar' adlı kitabı üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Yoğun katılımın olduğu programda Albayrak, kitabın yazım sürecini, Türkiye ve dünya gündemine dair gözlemlerini ve medyanın toplum üzerindeki etkisini öğrencilerle paylaştı.

Etkinlikte öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Albayrak, gençlere doğru kaynaklardan bilgi edinmenin önemine dikkat çekerek okuma alışkanlığı kazanmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Program sonunda yazar, öğrenciler için kitaplarını imzaladı.

Öğrencilerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren yazar Nuh Albayrak, "Gençlerle bir araya gelmeyi çok seviyorum. Özellikle Kartal İmam Hatip gibi kariyer potansiyeli yüksek gençlerle buluşmak benim için çok daha anlamlı. Artık gençlerimize, tarih, kültür, milli ve yerli değerler konusunda ciddi yatırım yapmamız gerekiyor." dedi.

Albayrak, dört kitaptan oluşan Malum Bugünü Anlamak Kılavuzu çerçevesinde gençlere hayat ve kariyer yolculuklarında rehberlik edecek ölçüler paylaşmaya çalıştığını belirtti. Ortak değerlere sahip bir nesil yetiştirmenin önemine vurgu yapan Albayrak, farklı siyasi görüşlerin ötesinde Türkiye'nin geleceği için ortak ilkelerde buluşulması gerektiğini ifade etti.

Söyleşiye katılan öğrencilerden Danyal Ok ise programdan büyük fayda sağladığını söyleyerek, "Hocamızın yaptığı söyleşi çok kıymetliydi. Özellikle Anglo-Sakson ve Yahudi ilişkileri üzerine merak ettiğim sorulara cevap buldum. Hristiyanlığın kuruluşu, Yahudilerin Katolik dünya üzerindeki etkisi gibi konuları daha iyi anlama fırsatı buldum. Hocamıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

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