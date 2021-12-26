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Nuh Albayrak'tan Başkan Erdoğan'a kitap takdimi

Basın camiasının 40 yıllık emektarı Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, bu yıl 8'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kaleme aldığı 'İçten Dıştan Entrikalar' ve ‘Devlet Yıkan Tefrikalar' kitaplarını takdim etti.

26 Aralık 2021 Pazar 22:22 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 22:22
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Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Star Gazetesi tarafında organize edilen ve bu yıl 8'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a '40 yıllık birikimim' şeklinde nitelendirdiği 'İçten Dıştan Entrikalar' ve 'Devlet Yıkan Tefrikalar' kitaplarını takdim etti.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu.

Törene Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve birçok değerli isim katıldı.

Ödül töreni sonrası konuşmasını bitiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Star Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, '40 yıllık birikimim' şeklinde nitelendirdiği İçten Dıştan Entrikalar ve Devlet Yıkan Tefrikalar kitaplarını takdim etti.

Tören sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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