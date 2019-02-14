Nükleer Düzenleme Kurulu üyeleri Yargıtayda yemin etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, NDK'nin nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesisleriyle ilgili düzenleme, denetleme ve lisanslama görevleriyle kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, NDK Başkanı Demircan, ikinci Başkan Necati Yamaç, üyeler İsmail Hakkı Arıkan, Afşın Burak Bostancı ve Mehmet Fatih Alptekin'in Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin ederek görevine resmen başladığı belirtildi.

Yemin töreninin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 9 Temmuz 2018'de kurulan NDK'nin başkan ve üyelerini kabul ettiği ifade edildi.

Kabulde Bakan Dönmez'in yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar dilediği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Kurul Başkanı Demircan'ın görev süresinin 4 yıl olacağı kaydedildi.