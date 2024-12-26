İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2024 Perşembe / 25 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2958
  • EURO
    36,8292
  • ALTIN
    2978.84
  • BIST100
    9916.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Nükleer güvenliği artıracak yeni düzenlemeler

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), nükleer tesislerde yürütülen faaliyetlerin izlenebilirliğini artırmak, güvenlik standartlarını yükseltmek ve denetim süreçlerini daha şeffaf hale getirmek amacıyla yeni düzenlemeler içeren kurul kararı yayımladı.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 08:41 - Güncelleme:
Nükleer güvenliği artıracak yeni düzenlemeler
ABONE OL

Konuya ilişkin Kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, tedarikçi firmaların sunduğu hizmetlere ilişkin tüm verilerin izlenebilir bir şekilde kayıt altına alınması zorunlu hale gelecek. Bu verilerin depolanmasını ve gerçek zamanlı takibini sağlayacak bir elektronik sistem kurulacak. Söz konusu sisteme, NDK ve bağımsız gözetim şirketlerinin gerçek zamanlı erişim hakkı bulunacak.

Ayrıca, tahribatlı testlere ilişkin laboratuvar ortamında alınan görüntü kayıtlarının en az 3 ay boyunca muhafaza edilmesi zorunluluğu getirildi. Bu şartlara, kararın yayımlanmasından itibaren en geç 6 ay içinde ilgili tedarikçiler ve kuruluş tarafından uyum sağlanması kararlaştırıldı.

  • Nükleer Düzenleme Kurumu
  • nükleer güvenlik
  • düzenleme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.