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Numan Kurtulmuş 24 TV canlı yayınında soruları yanıtlıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 24 TV canlı yayınında İstanbul seçimlerine ilişkin soruları yanıtlıyor

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Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;

*Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayınının Türkiye demokrasisine bir katkısı olacak. Hizmetleri anlatma bakımından Binali Bey avantajlı.

*(Bahçeli'nin moderatör açıklaması) Sayın Devlet Bahçeli Binali Bey'e destek vermeye devam ediyor ve ben de bu tutarlılığı ve açık tavrı dolayısıyla kendisine çok teşekkür ediyorum.

*İmamoğlu'nun valiye hakareti bir VİP skandalı değildir, valiye ve devlete hakarettir. Sinirlendim, kendime hakim olamadım özür diliyorum dese siyaseten doğru bir tavır içinde olacak. Sempatik rolünü çok iyi oynuyordu, en son tavrı kötü bir tavır.

*Bu seçimin esas belirleyici faktörü 31 Mart'ta seçime gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmen

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