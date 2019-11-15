CANLI AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş 24 TV'de Ersoy Dede'nin sorularını yanıtlıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 24 TV'deki 'Özel Röportajı'nda Ersoy Dede'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* Dünya kamuoyu diplomasi dili bakımından Cumhurbaşkanımızın tavrı ile de yeni bir duruş ile karşılaşıyor.