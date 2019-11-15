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#CANLI AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş 24 TV'de Ersoy Dede'nin sorularını yanıtlıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 24 TV'deki 'Özel Röportajı'nda Ersoy Dede'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 24 TV'deki 'Özel Röportajı'nda Ersoy Dede'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:
 
* Dünya kamuoyu diplomasi dili bakımından Cumhurbaşkanımızın tavrı ile de yeni bir duruş ile karşılaşıyor.
 
DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİN İADESİ
 
* Bir kişiyi almadılar, sınırda beklettiler.

ATAK FAZ-2 gökyüzüyle buluştu!

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