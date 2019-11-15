#CANLI AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş 24 TV'de Ersoy Dede'nin sorularını yanıtlıyor
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 24 TV'deki 'Özel Röportajı'nda Ersoy Dede'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 24 TV'deki 'Özel Röportajı'nda Ersoy Dede'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.
Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:
* Dünya kamuoyu diplomasi dili bakımından Cumhurbaşkanımızın tavrı ile de yeni bir duruş ile karşılaşıyor.
DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİN İADESİ
* Bir kişiyi almadılar, sınırda beklettiler.
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