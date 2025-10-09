Numan Kurtulmuş: Dikkatimizi ve gözümüzü Gazze'den ayırmayacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'de sağlanan ateşkes ve Filistin'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş, Gazze'nin kurtuluşunun filolar, sivil toplum, uluslararası kamuoyu ve başta Türkiye olmak üzere güçlü devletlerin iş birliğiyle mümkün olduğunu vurguladı. Paylaşımında, insanlık cephesinin dayanışması sayesinde yapılan anlaşmanın, Filistin'deki acıları bir nebze olsun hafiflettiğini belirtti.

Kurtulmuş, soykırım boyutuna ulaşmış İsrail saldırganlığına artık tahammül edilemeyeceğini ifade ederek, "Savaş suçlusu Netanyahu yönetimi mahkemelerde hesap verene dek sözümüzün arkasında duracağız" dedi.

Gazze'nin kurtuluşu, filoların, sivil toplumun, uluslararası kamuoyunun ve başta ülkemiz olmak üzere sözü geçen, sözü güçlü devletlerin bir araya gelmesiyle mümkün olmuştur.



İnsanlık cephesinin dayanışması sayesinde yapılan anlaşmayla, Filistin'de yaşanan acılar bir nebze olsun... — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) October 9, 2025

Direniş gösteren Filistin halkı ve bedelini canlarıyla ödeyen kardeşlerinin fedakârlığını da takdir eden Kurtulmuş, barış ve ateşkesin kalıcı olmasının önemine dikkat çekti.

Açıklamasında, "Adil barış ancak adalet, güvenlik ve tam bağımsız Filistin devletinin genişçe tanınmasıyla sağlanır. Bu anlaşma, o yolda atılmış önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Gazze'den gözlerini ayırmadan insani yardım, siyasi çözüm ve kalıcı barış için çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.