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Numan Kurtulmuş ve Gebali Taşkent'te buluştu! Gündem: Gazze

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PAB 150. Genel Kurulu kapsamında Taşkent'te Mısır Temsilciler Meclisi Başkanı Hanafy Ali El Gebali ile görüştü. Görüşmede Filistin meselesi, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 18:20 - Güncelleme:
Numan Kurtulmuş ve Gebali Taşkent'te buluştu! Gündem: Gazze
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Kurtulmuş'un, Gebali ile Taşkent Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmesinde, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ile İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sürdürdüğü insanlık dışı saldırıları ele alındı.

Türkiye ve Mısır halkları arasındaki dostluğun tarihi bir geçmişe dayandığına işaret eden Kurtulmuş, halklar arasındaki bu kardeşlik bağlarının ikili ilişkilerin gelişmesine güçlü katkı sağladığını belirtti.

İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü, katliam boyutlarını aşan soykırımı karşında, bölge ülkelerinin eşgüdüm halinde hareket etmesinin önemine dikkati çeken Kurtulmuş, İsrail'in agresif tavrının, bölgeyi ateşe sürüklediğini, buna karşı Türkiye ve Mısır başta olmak üzere İslam dünyasına; insanlıktan, insaftan ve vicdandan yana olan bütün ülkelere büyük bir sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze halkını Sina'ya çekmesinin gayriinsani bir yaklaşım olduğunu ve bu noktada Mısır'ın ortaya koyduğu tavrı desteklediklerini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in 1948'den beri izlediği yayılmacı politikasındaki en büyük gücünün elindeki imkanlara dayanmadığını, İsrail'in en büyük gücünün İslam dünyasının dağınıklığı, parçalanmışlığı ve inisiyatifsiz hale getirilmesi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini ve Mısır'ın desteklerine müteşekkir olduklarını dile getiren Kurtulmuş, 18 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek "Filistin Dostu Parlamento Başkanları Grubu Toplantısı" için davette bulundu. Kurtulmuş, Filistin dostlarının, her platformda güçlü bir Filistin vurgusu yapması, ellerindeki imkanları kullanarak bu alandaki mücadeleye destek vermesi gerektiğini söyledi.

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