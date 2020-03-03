03 Mart 2020 Salı 14:15 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 14:15

Ünlü Astrolog Nuray Sayarı yeniden gündeme geldi. Nuray Sayarı kimdir? Nuray Sayarı kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Dört çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Nuray Sayarı, 1971 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi Kahireli’dir, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Nuray Sayarı çok zorlu ve fakir geçen bir çocukluk yaşamı oldu. Hakan Uman adında bir erkek kardeşi var. Nuray Sayarı’nın annesinin Kahireli olması ve ayrıca anneannesinin de çok eski bir astrolog olması nedeniyle Kahire’de Astroloji eğitimi aldı. Ünlü Astrolog Nuray Sayarı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

NURAY SAYARI KİMDİR?

Dört çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Nuray Sayarı, 1971 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi Kahireli’dir, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Nuray Sayarı çok zorlu ve fakir geçen bir çocukluk yaşamı oldu. Hakan Uman adında bir erkek kardeşi var. Nuray Sayarı’nın annesinin Kahireli olması ve ayrıca anneannesinin de çok eski bir astrolog olması nedeniyle Kahire’de Astroloji eğitimi aldı. Hindistan’a gitti orada çeşitli teknikleri öğrendi. 1991 yılında Astrologluk yapmaya başladı.

Astroloji ve tarot bilimi ile ilgilenmekte olan Nuray Sayarı, günlük, aylık burç yorumları da yapmakta, düşünce gücünün insan hayatındaki önemine ve evrendeki her maddenin bir enerji taşıdığına inanmaktadır.

Aynı zamanda düşünce gücüyle ilgilenen ve her bireyin özelliği olan düşünce değiştirme konusunda belli seanslar yaparak bireylere yardımcı olmaktadır. Nuray Sayarı, 2015 yılında Manisa’nın Soma ilçesine 16 derslikli bir ilkokul yaptırdı. Nuray Sayarı, İş adamı Aşkın Sayarı ile 1988 yılında evlendi. Doğuş Sayarı (d.1988) ve Ogan Sayarı (d.2006) adında olmak üzere iki oğlu var.