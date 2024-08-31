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Güncel

Nusaybin'de bazı alanlar geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsalındaki bazı alanların 15 gün özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi.

AA31 Ağustos 2024 Cumartesi 20:28 - Güncelleme:
Nusaybin'de bazı alanlar geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
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Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ilçenin Dağiçi, Yelekli, Dibek, Üçyol, Güzelsu, Üçköy, Düzce ve Eskihisar mahalleleri sınırlarında bulunan bölgelerin 31 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın bu tarihlerde söz konusu bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir." ifadesi yer aldı.

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