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Nusaybin'de girişe yasak bölgeler ilan edildi

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsalında bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi. 6-20 Ekim tarihleri arasında geçici özel bölgeye izinsiz girişlerin yasak olduğu bildirildi.

AA6 Ekim 2023 Cuma 14:30 - Güncelleme:
Nusaybin'de girişe yasak bölgeler ilan edildi
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Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Taşköy, Yol, Bahminin ve Şekrin mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 6-20 Ekim tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Bu tarihler arasında, vatandaşların can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgelere izinsiz olarak girmelerinin yasak olduğu aktarılan açıklamada, "Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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