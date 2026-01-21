İSTANBUL 9°C / 6°C
Güncel

Nusaybin'de izinsiz gösteriye müdahale: DEM'liler de yürüyüşe katıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır hattında izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba güvenlik güçleri müdahale etti.

21 Ocak 2026 Çarşamba 17:34
Nusaybin'de izinsiz gösteriye müdahale: DEM'liler de yürüyüşe katıldı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve bazı DEM Parti milletvekillerinin aralarında bulunduğu grup, Eski Hacılar Mezarlığı mevkisinden Selahattin Eyyübi Mahallesine kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında terör örgütü lehine sloganlar atıldı.

"DİPLOMASİYLE, BARIŞLA, MÜZAKEREYLE BU İŞ ÇÖZÜLEBİLİR"

Çiğdem Kılıçgün Uçar, burada yaptığı açıklamada, Suriye'deki gelişmelere değinerek, "Diplomasiyle, barışla, müzakereyle bu iş çözülebilir." dedi.

Daha sonra gruptaki kişilerden bazıları, sınıra doğru yürüyerek izinsiz gösteri yapmak istedi. Mitanni Kültür Merkezi'ne kadar yürüyen ve taş atan gruba, uyarılara rağmen dağılmayınca güvenlik güçlerince müdahale edildi.

Barış Parkı'nda izinsiz gösteri yapmak isteyen başka gruba da izin verilmedi.

Bu iki gruptan uyarılara rağmen dağılmayan bazı kişiler gözaltına alındı.

Gruplar bir süre sonra dağıldı.

