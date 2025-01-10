Nusaybin'de motosiklet devrildi: 2 ölü

Kaza, saat 04.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet devrildi. Kazada motosikletteki Muhammed Akman ile Cihan Çelik yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Akman ve Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen 2 kişinin cenazeleri otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü

Motosiklet çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.