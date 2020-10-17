AA 17 Ekim 2020 Cumartesi 19:20 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 19:20

Türkiye'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla İzmir Körfezi'nde icra edilecek "Nusret-2020 Davet Tatbikatı" başladı.

Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile NATO, Romanya, Bulgaristan ve ABD'nin katıldığı tatbikat kapsamında, Konak Orduevi'nde basın brifingi gerçekleştirildi.

Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, tatbikatın amacının iştirak eden birlik ve komutanlıkların mayın harbi icra, planlama ve kıymetlendirmeye yönelik eğitimlerini pekiştirmek ve mayın harbi unsurları arasında müşterek çalışabilirliği geliştirmek olduğunu söyledi.

Toplantıya online katılan Londra'daki NATO Deniz Unsur Komutanlığından (HQ MARCOM) Harekat Dairesi Başkanı Deniz Albay Ahmet Çakınberk de 70 yıla yakın süredir NATO'nun en önemli üyelerinden Türkiye'nin icra ettiği bir tatbikata NATO Deniz Komutanlığının iştirakinin, ittifakın dayanışmasına önemli bir örnek ve kuvvetli bir birlik mesajı olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından tatbikatla ilgili İngilizce ve Türkçe brifing verildi.

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Mayın Filosu Komutanlığı ile 6 mayın avlama gemisi, 1 komuta-kontrol gemisi (mayın dökücü), 1 korvet, 1 karakol botu, 1 helikopter, 1 sualtı savunma görev timi, 1 hafif otonom sualtı timi (HOSA), Hava Kuvvetleri Komutanlığından 4 jet uçağı ve 1 C-130 uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 sahil güvenlik botu, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) bünyesinde Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye'den birer mayın avlama gemisi olmak üzere toplam 4 gemi, Romanya'dan 1 mayın dökücü gemi ve patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme timi (EOD), Bulgaristan'dan 1 mayın avlama gemisi ve ABD'den patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme timi katılım sağlayacak.

Tatbikat, 27 Ekim'de sona erecek.