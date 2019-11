Nusret'i zora sokacak açıklamalar: Bunu kendi kulağımla duydum...

Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesinde açtığı restoranlarla kendisinden sıklıkla söz ettiren Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde ABD’nin New York şehrinde yer alan mekanındaki çalışanları işten çıkarmıştı.

İşten çıkarılan garsonların dava açması ile devam eden süreçte ABD Federal Mahkemesi, Nusret'e 250 bin dolar ceza vermişti.

Konu ile ilgili özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan ve adını açıklamayan garson, "Biz inanılmaz gurur duyduk Nusret'in New York'a gelmesinden. Biz bu işi senelerdir yapıyoruz ben şahsen 14 senedir buradayım. Biz Nusret'in buraya geleceğini duyunca 'Ona yardım edelim' dedik. Bahşiş tamamen garsona aittir. Dükkanın günlük cirosu 100 bin dolar bunun 20 bin doları bahşiş. 20 bin dolar 30 bin dolar bahşiş aylık 5 milyon TL gibi bir fiyat oluyor. New York'ta 12 mekanda çalıştım. Bunlar New York standartlarına uymuyor.

Biz onları uyardık. 'New York'ta işler böyle işlemez. Burası Dubai, İstanbul değil. Birazcık dikkat edin.' Ama bizi dinlemediler. Bu ego mudur artık başka bir şey midir ben bilemem.

"BUNU KENDİ KULAĞIMLA DUYDUM..."

Amerika'da bahşiş demek bizim maaşımız demek. 16 kişi davalı Nusret'le.Biz bahşişi sormaya çalıştığımızda Nusret'le olaylar farklı gelişti. Toplantılarda 'Amerika'nın en iyi avukatları bizde, bize bir şey olmaz' dediler. Bahşiş havuzunu soran insanlar olduğumuz için zorlandık. Arkadaşımı sadece limona elle dokundu diye işten çıkardılar. 6 saat çalışan arkadaşıma yemek yedi diye uyarı verdi. Bunu kendi kulağımla duydum Nusret bir arkadaşımıza 'Sen ne okudun?' diye sordu o da 'İşletme' diye cevap verince küfür etti.

Ben tam masayla ilgilenirken benden ayakkabılarını getirmemi istedi. Nusret kendini böyle bir şekle bürüyor. Ben patronum gibilerinden. Dünyaca ünlü yıldızları ağırlıyor 2 kelime İngilizce bilmiyor. Abramoviç bu mekana geldiğinde onun bahşiş bırakmasına Nusret engel oldu. Bir hafta önce oranın müdürü toplantıda 'Maymun gibi hareket etmeyin' diyor. Hem onlara halay çektiriyorsun hem de diyorsun ki 'Maymun gibi davranmayın.' Her akşam 20:30'da halay çekilen başka restoran var mı?” İfadelerine yer vererek Nusret ile arasında yaşananlara ilişkin konuştu.