Nutella'dan skandal açıklama: Helal değiliz

17 Eylül 2020 Perşembe 12:19 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 12:29

İtalyan bir çikolata firması tarafından üretilen Nutella, Twitter’dan gelen bir soru üzerine helal olmadığını açıkladı. Sosyal medyadan sorulan soruya karşı 'Hayır, helal değiliz' yanıtı tepkilere yol açtı. Ardı ardına gelen tepkiler üzerine geri adım atan Nutella, yanlış tweet attıklarını belirterek özür diledi. Firma, 'Dünya çapında satılan tüm Nutella, Helal tüketime uygundur. Nutella üreten endüstriyel tesislerin% 90'ından fazlası halihazırda üçüncü bir şahıs tarafından Helal sertifikasına sahiptir ve geri kalan fabrikaları sertifikalandırma sürecindeyiz. Daha önceki tweet'imizde yaptığımız hatadan dolayı özür dileriz' açıklamasında bulundu.